윤상현 "李대통령, 공소취소 요구 않겠다 밝혔어야…민심 되돌리기 역부족"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원은 18일 이재명 대통령 회견을 비판했다
- 공소취소·개헌·부동산·안보 답변이 부족했다고 했다
- 개혁 구호보다 책임 있는 설명과 결단을 촉구했다
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"부동산·호르무즈도 모호…국민이 원하는 건 책임"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤상현 국민의힘 의원이 18일 이재명 대통령의 기자회견을 두고 "국민의 불안과 의혹을 충분히 해소하지 못했다"며 "돌아선 민심을 되돌리기에는 역부족이었다"고 비판했다.
윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "가장 실망스러운 대목은 공소취소 문제"라며 이같이 밝혔다.
윤 의원은 이 대통령이 조작기소 특검법에서 기존 기소사건의 이송·처분 조항을 삭제해 달라고 한 데 대해 "필요한 조치"라면서도 "정작 국민이 듣고 싶었던 말은 끝내 하지 않았다"고 지적했다.
이어 "'공소취소를 요구하지 않겠다. 재판을 받겠다'고 밝히면 될 일이었다"며 "특검법 조항 하나를 삭제하는 것과 대통령 본인의 재판에 대한 입장을 밝히는 것은 전혀 다른 문제"라고 주장했다.
김승원 법무부 장관 후보자에 대해서도 "공소취소 논란을 정말 끝낼 생각이라면 여지를 남길 이유가 없다"며 "특검은 특검대로 진상을 규명하고 대통령은 어떠한 특혜나 예외 없이 재판을 받겠다고 분명히 밝혀야 한다"고 했다.
연임 개헌과 관련해서는 이 대통령이 "연임할 생각이 전혀 없다"고 밝힌 데 대해 "국민이 확인하고 싶은 것은 현재의 생각이 아니라 제도적 확약"이라고 지적했다.
윤 의원은 헌법 제128조 2항에 대해 언급하며 "연임제 개헌을 추진하더라도 현행 헌법을 그대로 유지해 자신에게 적용되는 길은 열지 않겠다고 약속하면 된다"고 했다. 이어 "'생각이 없다'는 말보다 헌법과 제도로 논란의 여지를 끊는 것이 확실하다"고 강조했다.
부동산 정책에 대해서는 "공급 부족을 윤석열 정부와 오세훈 서울시장 취임 이후 인허가·착공 감소 탓으로 돌렸다"며 "주택 문제는 남 탓이 아니라 구체적인 공급 물량과 일정으로 답해야 한다"고 비판했다.
전세 문제 역시 "국민이 듣고 싶은 것은 말꼬리 해명이 아니라 전세 감소와 월세 부담 증가에 어떻게 대응할 것인지"라고 했다.
호르무즈 해협 문제를 두고는 "파병은 한미동맹과 국민의 안전, 에너지 안보가 걸린 중대한 문제"라며 "무엇을 어디까지 하겠다는 것인지 분명히 설명해야 한다"고 촉구했다.
윤 의원은 "인사·사법·외교·안보·부동산까지 국민이 요구하는 것은 말의 기술이 아니라 책임"이라며 "개혁의 구호가 권력의 방패가 돼서는 안 된다. 대통령이 진정 모두의 대통령이 되겠다면 결자해지의 자세로 국민 앞에 책임지는 모습을 보여야 한다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com