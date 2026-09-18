대전도시공사, '지방공공기관 발전 유공' 국무총리 표창

AI 핵심 요약beta
- 대전도시공사가 17일 국무총리 기관표창을 받았다.
- 주거·안전 혁신 성과가 정부 포상으로 인정받았다.
- 갑천4BL 임대주택과 AI 화재예방이 호평받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전도시공사가 주거·안전 분야 혁신 성과를 인정받아 정부 포상을 받았다.
대전도시공사는 지난 17일 강릉올림픽파크에서 열린 '2026 지역경제 혁신박람회 및 제21회 지방공공기관의 날' 기념식에서 지방공공기관 발전 유공 국무총리 기관표창을 수상했다고 18일 밝혔다.
공사는 리츠(REITs)를 활용한 갑천4BL 공공지원민간임대주택 사업과 갑천2BL 공동주택의 AI 기반 전기차 화재예방 시스템 구축 등이 좋은 평가를 받았다.
갑천4BL에는 총 951세대를 공급하며 청년·신혼부부를 우선 공급 대상으로 정했다. 갑천2BL에는 AI 열화상카메라를 활용해 이상 징후를 감지하고 전원 차단과 자동 신고 등을 연계하는 화재 대응체계를 구축했다.
공사는 18일까지 열리는 지역경제 혁신박람회에서 갑천4BL 리츠사업과 생성형 AI 산업안전 앱 'AI 안전비서', 갑천생태호수공원 등 주요 사업도 소개한다.
정국영 사장은 "주거와 안전 등 시민 생활과 밀접한 분야의 혁신 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역 현안 해결과 시민 체감형 성과 창출에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com