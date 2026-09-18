금산군농업기술센터, 추석 맞이 라이브커머스 운영

AI 핵심 요약beta
- 금산군농기센터가 16일부터 17일까지 라이브 판매를 진행했다
- 교육받은 농업인이 직접 생산한 제품을 쇼호스트와 함께 팔았다
- 빵 완판 등 성과를 냈고 추가 교육과 연계 방송을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 금산군농업기술센터가 지난 16일부터 17일까지 네이버쇼핑 라이브 '셀러라이브 픽'을 통해 지역 농가 제품 판매 방송을 진행했다고 18일 밝혔다.
이번 방송은 라이브커머스 심화교육에 참여한 농업인이 직접 생산한 제품을 전문 쇼호스트와 함께 판매하는 방식으로 운영됐다.
첫날 방송에서는 천필순 음악샘빵집 대표의 천연발효종 사워도우 빵이 완판됐다. 해당 제품은 정상가 1만 5000원에서 할인된 1만 1000원에 판매됐으며 '좋아요' 6573개를 기록했다.
이어 임미자 들꽃된장 대표의 3년 숙성 된장과 10년 숙성 간장이 정상가 1만 3000원에서 1만 원으로 할인 판매돼 '좋아요' 1092개를 기록했다. 방송 후에도 추가 주문이 이어졌다.
둘째 날에는 김진영 원미주얼리 대표의 다이아몬드 목걸이·산호 귀걸이·호박팔찌 등 금속공예품과 정수향 빛소금라이프 대표의 홍삼소금포도당·미네랄소금·가글소금 등이 소개됐다.
센터는 지난 8월부터 9월까지 농업인 10명을 대상으로 라이브커머스 심화교육과 실전 방송을 병행했다.
오는 10월부터 11월까지는 개인채널 방송시스템 작동법, 직접 만드는 라이브커머스, 농가 공동 운영 그룹화 교육을 추진한다. 또한 제44회 금산세계인삼축제 및 연말연시 이벤트와 연계한 라이브커머스도 진행할 예정이다.
센터 관계자는 "농업인이 스스로 라이브커머스를 운영할 수 있도록 지속적인 교육과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com