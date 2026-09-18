대전이문고, 청소년 흡연예방 교육 성과…복지부 공모전 대거 수상

AI 핵심 요약beta
- 대전이문고 학생들이 16일 흡연예방 공모전서 수상했다
- 김시온 학생이 디카-시 ‘할부’로 대상 받았다
- 학교는 미술수업 연계 교육성과로 기관상도 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전이문고등학교 학생들이 청소년 흡연예방 공모전에서 대상 등 주요 상을 받았다. 미술 수업과 학교흡연예방사업을 연계해 학생들이 흡연 문제를 직접 탐구하고 작품으로 표현한 결과로 학교도 기관상을 수상했다.
18일 대전시교육청에 따르면 이문고는 지난 16일 서울에서 열린 '제8회 청소년 흡연예방 공모전'에서 디카-시 부문 대상 등 학생 4명이 수상하고 학교 기관상도 받았다.
보건복지부가 주최한 이번 공모전에서 1학년 김시온 학생은 작품 '할부'로 대상인 보건복지부 장관상을 수상했다.
김시온 학생은 담배 한 모금을 위해 건강과 시간, 내일을 조금씩 '할부'로 지불한다는 발상을 시계와 영수증 이미지로 표현해 흡연의 위험성을 전달했다.
우수상에는 1학년 이건호 학생의 '폭죽'이 선정됐다. 같은 학년 김채은 학생은 '비워낸 곳에', 우동원 학생은 '가시를 삼킨 날숨'으로 각각 장려상을 받아 한국건강증진개발원장상을 수상했다.
수상작에는 폭죽과 물뿌리개, 장미 등 일상적인 소재를 활용해 흡연의 유혹과 위험성, 금연의 가치를 표현한 학생들의 시각이 담겼다.
이번 수상은 1학년 미술 교과의 '사회참여 디자인' 수업과 학교흡연예방사업을 연계해 진행한 교육활동의 결과다.
학생들은 흡연 문제를 다양한 관점에서 탐색한 뒤 직접 촬영한 사진과 짧은 시를 결합한 '디카-시' 형식으로 자신의 생각을 표현했다.
윤희서 지도교사는 "학생들이 흡연 문제를 스스로 탐색하고 미술로 풀어내는 과정에 중점을 뒀다"며 "학생들의 창의적인 생각이 사회적 메시지로 확장됐다는 점에서 뜻깊다"고 소감을 전했다.
최미철 교장은 "학생들의 배움과 창의적인 시도가 의미 있는 결실로 이어져 자랑스럽다"며 "앞으로도 학생들이 주도적으로 참여하고 성장할 수 있는 교육활동을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com