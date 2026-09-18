[MLB] '송성문 대수비 출전' 샌디에이고, 와일드카드 3위 굳혀

AI 핵심 요약beta
- 샌디에이고가 18일 콜로라도를 9-2로 꺾었다.
- 2회에만 6점을 뽑아 일찌감치 승부를 갈랐다.
- 송성문은 8회 대수비로 나서 타석 없이 마쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스가 타선의 화력을 앞세워 2연승을 달렸다. 송성문은 경기 후반 대수비로 투입돼 그라운드를 밟았다.
샌디에이고는 18일(한국시간) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 9-2로 대승을 거뒀다.
2연승을 달린 샌디에이고는 시즌 성적 84승 69패를 기록했다. 내셔널리그 서부지구 2위와 와일드카드 레이스 3위 자리를 굳건히 지켰다. 4위 애리조나 다이아몬드백스와의 격차는 4경기 차다.
승부는 2회에 갈렸다. 샌디에이고는 2회초 선두타자 잰더 보가츠의 솔로 동점 홈런으로 포문을 열었다. 이어진 1사 만루 기회에서 더스틴 해리스가 2타점 적시타를 터뜨리며 역전에 성공했다.
기세는 꺾이지 않았다. 매니 마차도의 1타점 희생플라이, 잭슨 메릴의 2타점 3루타, 보가츠의 1타점 3루타가 잇달아 터졌다. 2회에만 6득점을 쓸어 담으며 7-1로 크게 앞서갔다. 5회초에도 공세를 이어갔다. 사마드 테일러의 1타점 2루타와 해리스의 1타점 적시타를 묶어 9-1까지 달아나며 승기를 잡았다.
송성문은 8회말 수비 때 페르난도 타티스 주니어와 교체돼 1번 타자 3루수로 출전했다. 2이닝 동안 실점 없이 깔끔한 수비를 펼쳤다. 타석 기회는 찾아오지 않았다.
psoq1337@newspim.com