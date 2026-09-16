'AI 대전환 페스타 2026' 개막…충북, 산업 현장 AI 전환 본격화

AI 핵심 요약beta
- 충북도·과기정통부·청주시가 16일 청주 오스코서 AI 대전환 페스타 2026을 열었다.
- 행사에는 62개 기업·기관이 참여해 AI 전시와 포럼, 체험 프로그램을 선보인다.
- 신용한 지사는 충북 산업에 AI를 접목해 대전환 중심지로 도약하겠다고 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북의 산업과 인공지능(AI) 기술을 접목하는 'AI 대전환 페스타 2026'이 16일 청주 오스코(OSCO)에서 개막했다.
충북도와 과학기술정보통신부, 청주시가 공동 개최한 이번 행사는 오는 18일까지 AI·디지털 기술 전시와 AX(AI Transformation) 포럼·세미나, AI 체험 프로그램 등으로 진행된다.
행사에는 도내외 62개 기업·기관이 참여했으며 행사 기간 5000여 명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.
이날 오후 2시 열린 개막식에는 신용한 충북지사와 이장섭 청주시장, 이상식 충북도 의장, 송재봉 국회의원 등이 참석했다.
개막식에서는 생성형 AI 캐릭터를 활용한 귀빈 소개와 레이저 점등식 등이 진행됐다.
전시관은 디지털혁신거점관, 혁신네트워크관, 충북과학기술혁신원관, 미래사업관 등 4개관으로 구성됐다.
디지털혁신거점관에서는 지역 디지털 기업의 기술과 성과를 소개하고, 혁신네트워크관에서는 산·학·연·관 협력 사례를 선보인다. 충북과학기술혁신원관에서는 AI 생태계 조성을 위한 지원사업을 소개한다.
미래사업관에는 LG AI연구원, 셀트리온제약, SK키파운드리 등이 참여해 반도체·바이오·이차전지 등 첨단산업 분야에서의 AI 활용 사례를 전시한다.
일반 관람객을 위한 체험 프로그램도 마련됐다.
AI 타로와 AI 미래신당 등 체험형 콘텐츠를 비롯해 학생부터 성인까지 참여할 수 있는 프로그램이 운영된다.
신 지사는 개막식에서 "반도체·바이오·이차전지 등 충북의 산업기반에 AI를 접목해 대한민국 산업 대전환의 중심지로 도약하겠다"고 말했다.
이어 "중소기업과 소상공인, 청년과 도민 모두가 AI 기술의 혜택을 체감할 수 있도록 산업 현장에 신속하게 연결하겠다"고 밝혔다.
'AI 대전환 페스타 2026'은 18일까지 청주 오스코에서 계속된다.
baek3413@newspim.com