인천시, 추석 앞두고 공사대금 266억원 조기 지급…현장 상황 점검

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 16일 추석 전 공사대금 266억원을 조기 지급했다.
- 종합건설본부가 14개 현장 지급 현황을 전수 점검했다.
- 근로자와 협력업체의 명절 자금 부담 완화를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 추석 명절을 앞두고 건설현장에 공사대금 등 266억원을 조기 지급한다.
인천시 종합건설본부는 14개 건설현장의 공사대금 지급 현황을 전수 점검하고 이달 중 기성금과 감리비, 폐기물 처리용역비 등 모두 266억원을 지급할 계획이라고 밝혔다.
종합건설본부는 추석을 앞두고 자금 수요가 집중되는 점을 고려해 현장별 기성검사와 지급 절차를 신속하게 진행하고 있다고 설명했다.
또 지급된 공사대금이 협력업체와 건설근로자에게 차질없이 전달될 수 있도록 현장별 지급 상황을 지속적으로 점검할 방침이다.
인천시는 이번 조치로 건설근로자와 협력업체의 명절 전 자금 부담을 덜고 공사대금의 신속한 집행을 통해 건설현장의 안정적인 운영과 상생을 도모한다는 계획이다.
이한남 인천시 종합건설본부장은 "추석을 앞두고 건설현장의 공사대금이 제때 지급될 수 있도록 관련 절차를 신속하게 진행하고 있다"며 "협력업체와 건설근로자의 원활한 자금 운용을 위해 지급 상황을 꼼꼼하게 관리하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com