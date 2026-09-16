李대통령, 추석 맞아 각계각층에 안동소주 등 '5극 3특' 팔도 특산품 선물

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 추석 선물을 전달했다
- 국민통합과 평안 기원 뜻을 담았다
- 호국영웅·유공자·취약계층 등도 포함했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 추석을 맞아 국민통합과 모든 국민의 평안을 기원하는 뜻을 담은 팔도 특산품 선물을 사회 각계각층에 전달했다고 청와대가 16일 밝혔다.
선물 대상에는 사회 각 분야에서 국가 발전에 함께 노력해 온 각계 주요 인사, 국가를 위해 헌신한 호국영웅과 국가유공자, 어려운 여건 속에서도 묵묵히 자신의 일상을 지켜온 사회적 배려계층 등이 포함됐다. 특히 지난해에 이어 올해도 산업현장에서 땀 흘려 일하다 안타깝게 산업재해를 겪은 희생자 유가족에게도 선물이 전달된다.
청와대는 "국민 누구나 안전하게 일하고 평온한 일상을 누릴 수 있는 사회를 만들겠다는 정부의 굳은 의지를 담은 것"이라고 설명했다.
올해 추석 선물은 '5극 3특' 특색을 반영한 전국 각 지역의 특산품으로 구성했다. 5극 특산품으로는 수도권 경기 김포의 홍삼절편, 중부권 충북 충주의 밤칩, 대경권 경북 안동의 안동소주, 호남권 전남 장흥의 표고채, 동남권 경남 밀양의 대추칩이 담겼다. 3특 특산품으로는 전북 전주의 이강주, 강원 영월의 곤드레, 제주의 고사리가 선정됐다.
수백 년을 이어온 전통주를 선물에 담아, 조상을 기리고 가족과 이웃이 함께 서로의 안녕을 기원해 온 명절의 의미를 담았다. 아울러 명절 음식에 활용할 수 있는 산나물과 버섯류, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다과류를 구성해 명절의 풍요로움을 더했다. 영호남을 대표하는 전통주를 비롯해 '5극 3특' 특산품을 한데 모아 지역과 세대를 넘어 상생과 통합을 이루고, 모든 국민이 함께 잘 사는 대한민국으로 나아가겠다는 대통령의 뜻을 반영했다.
이 대통령은 선물에 동봉한 카드를 통해 "그리운 이에게 안부를 전하고 사랑하는 이와 행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길 기원합니다"며 "어떠한 자격이나 조건 없이 모든 이의 밤을 밝혀주는 달처럼 국민 모두의 삶에 환한 빛을 비출 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠습니다"고 말했다.
청와대는 이번 선물을 준비하며 통합과 지역 균형 발전의 의미를 되새겼다고 밝혔다. 또 국가를 위해 헌신한 분들에게는 감사와 존경을, 어려운 이웃에게는 따뜻한 위로와 응원을 표했다.
한편 이 대통령은 전직 대통령과 배우자에게도 추석 선물을 전달한다. 이 대통령을 대신해 김태근 자치발전비서관이 전직 대통령과 배우자의 사저 등을 방문해 명절 선물을 전달할 예정이다.
the13ook@newspim.com