[오늘날씨] 전국 흐린 하늘…일교차 10~15도로 커

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 17일 전국 대부분이 흐리다고 했다.
- 전국 대부분 지역은 낮밤 기온차 10~15도다.
- 제주도는 늦은 오후부터 밤 비가 5~20㎜ 온다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 17일은 전국 대부분 지역이 구름이 끼어 흐리겠다. 낮과 밤의 일교차가 10도 이상 벌어지는 곳이 있어 건강 관리에 유의해야 한다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서는 낮과 밤의 기온 차가 10~15도로 크게 벌어지겠다.
늦은 오후부터 밤 사이 제주도에는 비가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 5∼20㎜다. 남해안과 제주도, 일부 내륙에는 바람이 순간풍속 시속 55km(초속 15m) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 13도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 28도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 24도 ▲청주 27도 ▲대전 27도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 27도 ▲제주 26도다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.
calebcao@newspim.com