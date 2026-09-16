무안 범군민위 "광주 군 공항 이전, 주민투표보다 정부 약속이 먼저"

AI 핵심 요약beta
- 무안군민이 16일 광주 군공항 이전 지원방안 명문화했다.
- 범군민위는 주민투표 전 구체적 이행계획을 요구했다.
- 무안공항 활주로 문제와 이전 일정 분리를 촉구했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 광주 군공항의 무안 이전을 둘러싸고 무안군민들이 주민투표에 앞서 정부의 구체적인 지원방안과 이행계획을 명문화할 것을 촉구했다.
광주 군 공항 무안 이전 대응 범군민위원회는 16일 성명을 내고 "무안군민의 충분한 이해와 공감대가 전제되지 않은 군공항 이전은 있을 수 없다"며 정부와 관계기관에 책임 있는 답변과 구체적인 실행방안 마련을 요구했다.
위원회는 광주 군공항 이전이 무안군민의 삶과 지역의 미래에 장기간 영향을 미치는 중대한 사안인 만큼 군민들이 판단할 수 있는 구체적인 이행방안과 추진일정이 먼저 제시돼야 한다고 주장했다.
그동안 정부와 관계기관이 군공항 이전에 따른 지원책과 지역발전 방안을 제시했지만 구체적인 이행방안과 일정은 충분히 제시되지 않았다는 게 위원회의 설명이다.
최근 무안국제공항 활주로 문제와 광주공항 국제선 임시운항 방안이 거론되면서 지역사회의 우려가 커지고 있는 데 대해서도 입장을 밝혔다.
위원회는 무안국제공항의 안전을 위한 철저한 점검과 필요한 보수에는 동의하면서도 공항 활주로 안전 문제와 광주 군공항 이전 문제는 명확히 구분해야 한다고 강조했다.
특히 공항 안전 문제를 이유로 민간공항 이전이나 군공항 이전의 방향과 일정이 뒤흔들려서는 안 된다고 주장했다.
정부에는 무안국제공항 활주로 점검 결과와 재개항 계획을 투명하게 공개하고 광주 민간공항의 무안국제공항 이전 등 기존에 제시한 사항에 대해서도 명확한 추진방안을 제시할 것을 요구했다.
위원회가 제시한 핵심 요구사항은 ▲광주 민간공항의 무안국제공항 우선 이전 ▲1조원 규모 지원 ▲국가산단 조성 등이다. 위원회는 지원 규모와 내용뿐 아니라 구체적인 추진일정까지 명확히 해야 한다고 밝혔다.
특히 주민투표에 앞서 정부의 약속과 지원방안을 명문화해야 한다고 강조했다. 충분한 정보와 실질적인 지원방안이 마련되지 않은 상태에서 주민투표부터 추진하는 것은 군민에게 충분한 판단 근거를 제공하지 않은 채 중요한 결정을 요구하는 것과 다르지 않다는 주장이다.
위원회는 정부에 ▲주민투표 전 3대 선결조건과 구체적인 지원방안 및 추진일정 명문화 ▲무안국제공항 활주로 문제의 투명한 공개와 조속한 정상화 방안 제시 ▲광주 민간공항의 무안국제공항 우선 이전과 1조원 규모 지원 및 국가산단 조성 등 3대 선결조건의 구체적인 이행방안 제시를 각각 촉구했다.
군공항 이전은 행정기관 간 협의만으로 결정할 수 있는 사안이 아니라는 점도 분명히 했다. 사업의 직접적인 영향을 받는 무안군민의 충분한 이해와 공감대가 반드시 전제돼야 한다는 것이다.
위원회는 군민이 충분히 알고 판단할 수 있는 여건이 마련되기 전에 군공항 이전 후속절차를 일방적으로 추진하는 데 동의할 수 없다고 밝혔다.
그러면서 "주민투표에 앞서 정부가 먼저 책임 있는 답변과 구체적인 실행방안을 제시하고 무안군민이 충분히 판단할 수 있는 여건을 마련해야 한다"고 거듭 촉구했다.
ej7648@newspim.com