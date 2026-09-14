배우 박진영, 첫 콘서트 투어 '코드#' 개최…아시아 7개 도시 순회

AI 핵심 요약beta
- 박진영이 11월 7일 서울서 첫 투어를 연다
- 서울 시작으로 아시아 7개 도시를 순회한다
- 팬콘서트서 투어로 확장해 새 무대를 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 박진영이 첫 콘서트 투어로 아시아 팬들을 만난다.
박진영은 오는 11월 7일과 8일 서울 장충체육관에서 '2026-27 박진영 퍼스트 콘서트 투어 '코드#' (PARK JINYOUNG 1st CONCERT TOUR 'CODE#')'의 서울 공연을 개최한다. 7일 오후 6시, 8일 오후 4시 양일간 공연을 시작으로 아시아 주요 도시를 순회한다.
이번 투어는 서울을 시작으로 오사카, 마닐라, 도쿄, 타이베이, 방콕, 마카오까지 총 7개 도시에서 진행된다. 서울 공연 이후 11월 15일 오사카, 12월 5일 마닐라, 12월 20일 도쿄, 12월 26일 타이베이, 2027년 1월 9~10일 방콕, 1월 23일 마카오에서 공연을 이어간다.
박진영은 지난 2023년 팬 콘서트 '랑데뷰'를 통해 서울을 비롯해 일본, 태국, 필리핀, 대만 등에서 팬들과 만난 바 있다. 이번에는 '팬 콘서트'에서 '콘서트 투어'로 공연의 형식을 확장해 새로운 무대로 팬들을 만날 예정이다.
투어 타이틀 '코드#'에도 관심이 쏠린다. 공개된 서울 포스터는 블루 톤을 배경으로 박진영의 모습을 담았으며, 투어 포스터에는 블랙을 바탕으로 서울을 비롯한 각 도시의 공연 일정이 담겼다. 서로 다른 분위기로 완성된 두 포스터가 '코드#'의 콘셉트에 대한 궁금증을 자아낸다.
박진영은 그동안 배우로서 드라마와 영화를 오가며 다양한 작품에서 활약하는 한편, 음악 활동을 통해서도 팬들과 꾸준히 만나왔다. 작품 속 배우 박진영과 음악 무대 위 아티스트 박진영, 서로 다른 매력을 보여온 그가 이번 '코드#'에서는 어떤 무대를 선보일지 관심이 모인다.
한편, 박진영의 첫 번째 콘서트 투어 '코드#'의 티켓 예매를 비롯한 자세한 사항은 추후 공식 채널을 통해 안내될 예정이다
moonddo00@newspim.com