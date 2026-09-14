비에이치아이, '비웰 공익재단' 설립

AI 핵심 요약beta
- 비에이치아이가 14일 비웰 공익재단을 출범했다.
- 초기 출연금 7억원으로 사회공헌 기반을 마련했다.
- 복지·장학·문화 사업으로 지역상생을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
향후 출연금 확대해 지역 사회공헌 사업 확장
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 지역사회 공헌 활동을 위한 비영리 공익재단을 설립했다.
14일 비에이치아이는 '재단법인 비웰(B.well) 공익재단' 설립을 완료하고 출범식을 개최했다고 밝혔다. 비웰 공익재단의 초기 출연금은 7억원 규모다. 비에이치아이는 향후 출연 기금을 추가로 확대해 재단의 사업 기반과 사회공헌 활동 범위를 넓혀갈 계획이다.
재단은 복지와 장학, 문화 분야를 중심으로 공익사업을 추진한다. 주요 사업은 ▲취약계층 지원 및 복지증진 ▲장학금 지원 및 지역인재 육성 ▲학교 환경 및 교육여건 개선 ▲지역 음악 활동 지원 및 지역문화 활성화 등이다.
재단명 '비웰(B.well)'은 비에이치아이(BHI)와 '건강하고 행복하게 지내다'라는 의미의 'Be Well'을 결합한 명칭이다. 회사는 기업 성장의 성과를 지역사회와 나누고 지속 가능한 상생 기반을 마련한다는 취지를 담았다고 설명했다.
비에이치아이 관계자는 "경남지역을 대표하는 기업으로서 지역사회에 대한 사회적 책임을 더욱 적극적으로 실천하기 위해 공익재단 설립을 결정했다"며 "재단의 이름에 담긴 의미처럼 모두가 함께 잘 살아가는 'B.well'을 실현할 수 있도록 비웰 공익재단을 중심으로 더욱 다양하고 지속적인 사회공헌 활동을 전개해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com