금호건설 '아테라' 수원 첫 진출…파장1구역 재건축 공사 수주

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공사비 약 927억원

4개동 258가구 조성

인덕원~동탄선 북수원역 인접

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 경기 수원시 파장1구역 재개발 시공권을 따내며 정비사업 실적을 추가했다.

'아테라 루미에르'(가칭) 투시도 [자료=금호건설]

금호건설은 경기 수원시 장안구 파장동 212-5번지 일원에서 추진 중인 파장1구역 재개발 시공사로 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 파장1구역에 지하 2층~지상 28층, 4개동, 총 258가구 규모의 아파트 단지를 조성하는 프로젝트다. 총공사비는 약 927억원이며 착공은 2031년 2월, 준공은 2034년 2월 예정이다.

단지에는 금호건설의 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'가 적용된다. 수원에 들어서는 첫 아테라 단지로, 단지명은 '아테라 루미에르(가칭)'로 예정됐다.

사업지는 북수원 교통 요충지에 자리한다. 수원북부순환로 파장IC와 영동고속도로 북수원IC가 인접해 광역 교통망을 이용하기 편리하다. 2029년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철 북수원역도 단지 인근에 계획돼 있다.

교육·주거 환경도 갖췄다. 인근에 파장초등학교와 다솔초등학교 등 여러 학교가 있고 파장어린이공원과 정자문화공원 등이 도보권에 위치한다.

첨단산업 복합단지로 조성되는 북수원 테크노밸리도 인근에 계획돼 있어 향후 직주근접 수요가 기대된다.

금호건설은 지난해 서울 구로구 항동 동삼파크빌라 소규모 재건축 사업을 수주한 데 이어 올해 3월 경남 창원 가음3구역 재건축의 가도급 계약을 체결하는 등 정비사업 수주를 이어가고 있다.

금호건설 관계자는 "이번 사업을 통해 당사의 주거 브랜드인 아테라가 수원에 처음 진출하게 됐다"며 "정비사업 전문성과 아테라만의 특화 설계를 바탕으로 차별화된 랜드마크 단지를 조성하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 금호건설이 수주한 파장1구역 재개발 사업은 어떤 사업인가요?

A. 경기 수원시 장안구 파장동 212-5번지 일원에 지하 2층~지상 28층, 4개동, 총 258가구 규모의 아파트를 조성하는 사업입니다. 총공사비는 약 927억원입니다.

Q. 파장1구역 재개발 사업의 착공과 준공 시기는 언제인가요?

A. 착공은 2031년 2월, 준공은 2034년 2월로 예정돼 있습니다.

Q. 파장1구역에 적용되는 아파트 브랜드는 무엇인가요?

A. 금호건설의 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'가 적용됩니다. 수원에 들어서는 첫 아테라 단지로, 단지명은 '아테라 루미에르(가칭)'로 예정됐습니다.

Q. 파장1구역의 교통 여건은 어떤가요?

A. 수원북부순환로 파장IC와 영동고속도로 북수원IC가 인접해 있습니다. 2029년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철 북수원역도 단지 인근에 계획돼 있습니다.

Q. 금호건설은 최근 정비사업에서 어떤 수주 실적을 내고 있나요?

A. 지난해 서울 구로구 항동 동삼파크빌라 소규모 재건축 사업을 수주한 데 이어 올해 3월 경남 창원 가음3구역 재건축의 가도급 계약을 체결했습니다. 이번 파장1구역 재개발까지 수주하며 정비사업 실적을 이어가고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com