금호건설 '아테라' 수원 첫 진출…파장1구역 재건축 공사 수주

AI 핵심 요약beta
- 금호건설이 14일 수원 파장1구역 재개발을 수주했다
- 사업은 258가구 아파트 조성으로 공사비는 927억원이다
- 착공은 2031년 2월, 준공은 2034년 2월로 예정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4개동 258가구 조성
인덕원~동탄선 북수원역 인접
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 경기 수원시 파장1구역 재개발 시공권을 따내며 정비사업 실적을 추가했다.
금호건설은 경기 수원시 장안구 파장동 212-5번지 일원에서 추진 중인 파장1구역 재개발 시공사로 선정됐다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 파장1구역에 지하 2층~지상 28층, 4개동, 총 258가구 규모의 아파트 단지를 조성하는 프로젝트다. 총공사비는 약 927억원이며 착공은 2031년 2월, 준공은 2034년 2월 예정이다.
단지에는 금호건설의 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'가 적용된다. 수원에 들어서는 첫 아테라 단지로, 단지명은 '아테라 루미에르(가칭)'로 예정됐다.
사업지는 북수원 교통 요충지에 자리한다. 수원북부순환로 파장IC와 영동고속도로 북수원IC가 인접해 광역 교통망을 이용하기 편리하다. 2029년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철 북수원역도 단지 인근에 계획돼 있다.
교육·주거 환경도 갖췄다. 인근에 파장초등학교와 다솔초등학교 등 여러 학교가 있고 파장어린이공원과 정자문화공원 등이 도보권에 위치한다.
첨단산업 복합단지로 조성되는 북수원 테크노밸리도 인근에 계획돼 있어 향후 직주근접 수요가 기대된다.
금호건설은 지난해 서울 구로구 항동 동삼파크빌라 소규모 재건축 사업을 수주한 데 이어 올해 3월 경남 창원 가음3구역 재건축의 가도급 계약을 체결하는 등 정비사업 수주를 이어가고 있다.
금호건설 관계자는 "이번 사업을 통해 당사의 주거 브랜드인 아테라가 수원에 처음 진출하게 됐다"며 "정비사업 전문성과 아테라만의 특화 설계를 바탕으로 차별화된 랜드마크 단지를 조성하겠다"고 말했다.
Q. 금호건설이 수주한 파장1구역 재개발 사업은 어떤 사업인가요?
A. 경기 수원시 장안구 파장동 212-5번지 일원에 지하 2층~지상 28층, 4개동, 총 258가구 규모의 아파트를 조성하는 사업입니다. 총공사비는 약 927억원입니다.
Q. 파장1구역 재개발 사업의 착공과 준공 시기는 언제인가요?
A. 착공은 2031년 2월, 준공은 2034년 2월로 예정돼 있습니다.
Q. 파장1구역에 적용되는 아파트 브랜드는 무엇인가요?
A. 금호건설의 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'가 적용됩니다. 수원에 들어서는 첫 아테라 단지로, 단지명은 '아테라 루미에르(가칭)'로 예정됐습니다.
Q. 파장1구역의 교통 여건은 어떤가요?
A. 수원북부순환로 파장IC와 영동고속도로 북수원IC가 인접해 있습니다. 2029년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철 북수원역도 단지 인근에 계획돼 있습니다.
Q. 금호건설은 최근 정비사업에서 어떤 수주 실적을 내고 있나요?
A. 지난해 서울 구로구 항동 동삼파크빌라 소규모 재건축 사업을 수주한 데 이어 올해 3월 경남 창원 가음3구역 재건축의 가도급 계약을 체결했습니다. 이번 파장1구역 재개발까지 수주하며 정비사업 실적을 이어가고 있습니다.
chulsoofriend@newspim.com