CJ대한통운, 장애인 소상공인 22곳 물류비 지원

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 14일 장애인 소상공인 22곳을 그린딜리버리플러스 4기 참여업체로 모집했다.
- 선정 업체에는 택배비 최대 100만원과 친환경 포장재 40만원어치를 지원한다.
- 다음달에는 친환경 포장 노하우와 물류 트렌드 교육을 진행한다.
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오는 30일까지 참여 업체 모집
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 장애인 소상공인 22곳에 택배비와 친환경 포장재를 지원하는 '그린딜리버리플러스 4기' 참여 업체를 오는 30일까지 모집한다고 14일 밝혔다.
지원 대상은 장애인 대표자가 직접 운영하거나 장애인 근로자 비율이 30% 이상인 기업이다. 이 가운데 택배 발송 등 물류 의존도가 높고 실제 포장재를 사용하는 업체를 선발한다.
선정 업체에는 최대 100만원 상당의 택배비를 지원한다. 원터치 종이박스와 종이테이프, 벌집형 완충재로 구성된 40만원 상당의 친환경 포장재 세트도 제공한다.
다음달에는 물류 운영과 친환경 포장 노하우를 공유하는 오프라인 교육을 진행한다. 테이프형 송장·필름·골판지 등 친환경 포장재 활용법과 최신 물류 트렌드를 소개할 예정이다.
CJ대한통운은 사회복지공동모금회, 밀알복지재단과 함께 이번 사업을 진행한다. 그린딜리버리플러스는 소상공인의 물류비 부담을 덜고 친환경 물류 경쟁력을 높이기 위해 마련한 프로그램으로 올해 4년째를 맞았다. 올해는 장애인 소상공인을 집중 지원한다.
참가 신청은 온라인으로 할 수 있으며 자세한 내용은 밀알복지재단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com