서울 학교서 기후위기 해법 찾는다…'생태전환 프로젝트' 수업자료 10종 보급

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 14일 서울형 생태전환 자료집 10종을 개발해 보급했다.
- 초·중등 10종은 서울의 생태 문제를 탐구하는 융합형 프로젝트다.
- 교육청은 이달부터 배포하고 15일 교원 설명회를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
활동지·PPT까지 제공…15일 교원 200명 대상 설명회
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 서울의 지역적 특성과 학교 현장의 요구를 반영한 '서울형 생태전환 프로젝트' 자료집 10종을 처음 개발해 학교에 보급한다고 14일 밝혔다.
서울형 생태전환 프로젝트는 대도시 서울에서 나타나는 복합적인 생태·사회 문제를 학생들이 직접 탐구하고 해결 방안을 찾아가는 지역 기반 프로젝트다.
최근 폭염과 집중호우 등 이상기후가 반복되면서 학교 현장에서도 기후위기의 영향이 커지고 있다. 폭염으로 실외수업과 야외활동이 제한되거나 집중호우로 교육활동에 차질이 생기는 사례가 발생하고 있으며 기후변화에 따라 학교급식 식재료 수급에도 변화가 나타나고 있다.
자료집은 초등용 5종과 중등용 5종 등 모두 10종으로 구성됐다. 학생들이 서울의 생활환경과 생태 문제를 살펴본 뒤 원인을 분석하고 공동체 구성원으로서 실천할 수 있는 방안을 찾도록 수업을 설계했다.
특히 개별 교과 안에서 기후 문제를 다루는 데 그치지 않고 교과와 교과, 교실과 지역사회를 연결하는 융합형 프로젝트 방식이 적용됐다. 서울시교육청은 학생들이 기후위기 관련 지식을 익히는 수준을 넘어 일상의 변화를 실천하는 생태시민으로 성장하도록 하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
자료집에는 교수·학습 과정안과 학생 활동지, 수업용 프레젠테이션 자료 등이 포함됐다. 교사들이 별도의 수업자료를 제작하지 않고 교육과정에 바로 적용할 수 있도록 프로젝트별 수업 흐름과 활동 내용도 함께 담았다.
자료 개발에는 서울시교육청 소속 초·중·고 교원들로 구성된 '생태전환교육 실천지원단 2.0'이 참여했다.
교육청은 이달부터 서울 모든 초·중·고등학교에 온라인 플랫폼을 통해 자료집을 보급하고 있다. 오는 15일에는 초·중등 교원 약 200명을 대상으로 온라인 설명회를 열어 교육과정 연계 방법과 실제 수업 적용 사례를 소개할 예정이다. 앞으로 우수 활용 사례 공모와 사례집 발간, 교원 간 수업 경험 공유도 추진한다.
서울시교육청 관계자는 "이번 자료집은 서울의 도시 생태문제를 교육과정과 연결한 교과 통합형 프로젝트 수업 자료"라며 "학생들이 자신이 사는 마을과 지역의 문제를 탐구하고 실천하는 과정에서 기후위기 시대를 살아갈 생태시민으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com