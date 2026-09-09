김영훈 노동부 장관, 감독 이후 개선 마쳤다던 사업장 불시점검

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 장관이 9일 안산 제조업 사업장을 재점검했다
- 지난 감독 지적사항이 일부 재발하고 새 위험도 드러났다
- 이주노동자 안전교육·표지 미흡 개선을 거듭 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 지난 4월 노동부 감독을 받아 지적사항을 모두 개선했다고 밝힌 경기 안산의 한 제조업 사업장을 9일 다시 찾았다. 현장에서는 당시 지적된 사항이 재차 적발됐고, 새로운 위험요인도 확인된 것으로 나타났다.
노동부는 이날 김 장관이 경기 안산의 한 제조업 사업장을 불시에 찾아 지난 감독에서 지적한 안전조치가 제대로 작동하고 있는지 점검했다고 밝혔다.
노동부는 올해부터 감독을 받았는데도 위험 지속 가능성이 높아 보이는 사업장을 재방문하는 사후관리를 강화하고 있다.
김 장관이 찾은 사업장은 이주노동자가 다수 근무하는 제조업 사업장으로, 지난 4월 감독에서 ▲가스용기 전도방지 미조치 ▲비상 및 이동통로 미확보 ▲작업장 난간 미설치 등 다수의 안전조치 미흡사항이 확인됐다.
사업주는 앞서 지적사항을 모두 개선했다며 시정완료 보고서를 냈지만, 가스용기 전도방지 조치 등이 제대로 유지되지 않은 사실이 이번 점검을 통해 적발됐다.
산업용 용접로봇 가동 중 방호울 도어가 열린 상태에서 설비가 가동돼 작업자가 위험구역에 접근하더라도 위험을 차단하지 못하는 등 새로운 위험요인도 확인됐다.
이번 사업장은 이주노동자 안전관리 항목도 미흡한 것으로 파악됐다. 안전교육은 한국어 자료 위주로 진행돼 이주노동자의 교육 이해 수준이 확인되지 않았고, 위험기계와 작업구역에 안전보건표지 픽토그램도 부착되지 않았다.
김 장관은 "작업환경을 지속적으로 유지하는 것이 경영자의 능력이자 의무다. 경영자의 안일한 인식이 중대재해를 야기할 수 있음을 명심해야 한다"고 강조했다.
이어 "외국인 노동자에게 안전교육을 했다는 사실보다 그들이 제대로 이해했는지가 핵심이다. 무엇이 위험한지, 어떤 사고가 날 수 있는지를 알리는 것이 안전교육의 첫 걸음"이라며 "외국인 노동자들에게는 직관적으로 이해할 수 있는 그림·기호 중심의 안전표지와 교재를 적극적으로 활용해야 한다"고 안내했다.
sheep@newspim.com