박문옥 전남광주시의원 "우호적 언론에 광고비 몰아주기 경계해야"

AI 핵심 요약beta
- 박문옥 의원이 9일 홍보비 집행 공정성을 점검했다
- 홍보예산의 언론 길들이기 악용 가능성을 경고했다
- 도정소식지 실효성 재검토와 디지털 전환을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 박문옥 전남광주통합특별시원이 9일 지방정부 '홍보비 집행의 공정성'과 '도정소식지 사업의 실효성'을 집중 점검했다고 밝혔다.
박 의원은 이날 제3회 제1차 정례회 대변인실 2025회계연도 결산심사에 나서 홍보비 예산의 투명성 강화를 요구했다.
박 의원은 "지자체의 홍보비(광고비)는 언론사의 주요 수입원 중 하나로 언론사 경영에 막대한 영향을 미친다"고 설명했다.
특히 "홍보예산이 언론 통제나 길들이기 수단으로 악용될 가능성"을 경고했다.
박 의원은 "광고비를 집행하지 않고 일정 기간 모아두었다가 호의적인 기사를 쓴 언론사에만 집중하는 것은 가장 비겁한 언론 길들이기 방식이 될 수 있다"고 밝혔다.
이어 "물론 통합특별시의 사례는 아니겠지만 정황만으로도 오해를 살 수 있는 만큼 행동 자체를 경계해야 한다"고 말했다.
박 의원은 총 7억 9300만원의 예산이 집행된 도정소식지의 실효성에 대해서도 전면적인 체질 개선을 요구했다.
그는 "단순히 발행부수만 늘릴 것이 아니라 실제 주민들의 애독률과 정책적 효과를 철저히 검증해야 한다"고 당부했다.
그러면서 "과거와 달리 모바일과 SNS 중심으로 정보 전달 환경이 바뀐 만큼, 종이 중심에서 디지털 중심 발행 방식으로의 전환을 적극 검토해야 한다"고 주장했다.
구체적으로는 구독 신청제 도입과 카카오톡·모바일 등 디지털 플랫폼 활용 확대를 제안했다.
불필요한 인쇄 및 우편발송 비용을 절감하여 절약된 재원을 시민들에게 꼭 필요한 행정서비스로 환원해야 한다는 취지다.
박 의원은 "통합특별시 출범을 계기로 관행을 답습하지 말고, 효율성·시민접근성·효과성을 기준으로 홍보사업 전반을 전면 재검토하라"고 당부하며 질의를 마무리했다.
ej7648@newspim.com