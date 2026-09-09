'가치 있는 고양, 같이 가는 고양'…고양특례시, 시정 슬로건 확정

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 9일 민선9기 슬로건을 확정했다
- 새 슬로건은 ‘가치 있는 고양, 같이 가는 고양’이다
- 시민 참여로 공모·선정해 공식 발표할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 민선 9기 시정 방향과 가치를 담은 새로운 시정 슬로건을 확정했다.
시는 민선 9기를 이끌어 갈 시정슬로건으로 '가치 있는 고양, 같이 가는 고양'을 최종 선정했다고 9일 밝혔다.
이번 시정슬로건 공모전은 지난 7월 20일부터 9월 4일까지 진행됐으며 총 618건의 아이디어가 접수됐다.
1차 전문가 심사와 2차 시민 투표를 통해 최종 후보작 5건을 선정한 후 지난 4일 열린 타운홀 미팅에서 현장 투표와 유튜브 생중계를 통한 시민 참여를 거쳐 최우수작을 최종 확정했다.
최우수작 제출자에게는 100만 원의 상금이 수여됐다. 우수상에는 '꿈꾸는 고양, 함께할 고양' '도약의 중심, 글로벌 고양' '시민과 함께 내일을 여는 고양' 'PLAY 고양, FLY 고양' 등 4건이 선정돼 각각 20만 원의 상금이 전달됐다.
최종 후보에는 포함되지 않았지만 인상적인 아이디어를 제안한 시민 15명도 장려상 수상자로 선정돼 각각 5만원의 상금을 받는다.
이번 공모는 시정슬로건의 제안부터 심사와 최종 선정에 이르기까지 시민이 직접 참여했다는 점에서 의미를 더했다. 시는 새 슬로건에 민선9기가 지향하는 시정 방향과 가치, 시민과 함께 만들어 가는 고양의 미래상을 담았다고 설명했다.
김명진 도시디자인담당관은 "이번 시정슬로건은 618건에 이르는 시민들의 소중한 아이디어에서 출발해 최종 선정에 이르기까지 전 과정을 시민과 함께 완성했다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "선정된 슬로건이 민선9기 정책과 미래 비전에 생명력을 불어넣고 시정과 시민을 연결하는 구심점이 될 수 있도록 적극 활용하겠다"고 말했다.
최종 선정된 시정 슬로건은 향후 디자인 시각화 작업을 거쳐 공식 발표될 예정이다.
skyimhan@newspim.com