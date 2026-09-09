원위, 'O! NEW E!volution VI'로 글로벌 팬 만난다…요코하마·타이베이 공연

AI 핵심 요약beta
- 원위가 9월 19~20일 서울 공연을 시작했다
- 원위는 11월 8일 일본·22일 대만서 단독공연했다
- 정규 3집 수록곡과 대표곡으로 무대를 꾸몄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밴드 원위가 서울에 이어 일본과 대만에서 단독 콘서트를 열고 글로벌 팬들과 만난다.
원위는 오는 11월 8일 일본 요코하마, 11월 22일 대만 타이베이에서 단독 콘서트 '2026 원위 6th Live Concert 'O! NEW E!volution VI''를 개최한다.
'O! NEW E!volution'은 원위가 지난 2020년부터 이어오고 있는 브랜드 공연이다. 원위는 매 공연마다 자신들만의 음악적 색깔과 라이브 역량을 선보이며 독보적인 밴드 음악 세계를 구축해왔다.
이번 공연은 오는 19~20일 서울을 시작으로 요코하마와 타이베이까지 이어진다. 국내를 넘어 해외로 공연 규모를 확장하며 글로벌 팬들과의 접점을 넓힐 예정이다.
특히 원위는 최근 '점·선·면' 시리즈의 대미를 장식하는 정규 3집 '면 : 언노운 아틀라스(面 : Unknown Atlas)'를 발매했다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여한 이번 앨범은 원위 특유의 동화적 서사를 감각적인 스토리텔링으로 풀어내며 음악적 역량을 다시 한번 입증했다.
이번 콘서트에서는 원위의 강점인 생동감 넘치는 라이브와 에너제틱한 밴드 사운드를 만날 수 있을 전망이다. 그동안 사랑받은 대표곡부터 정규 3집 수록곡까지 풍성한 세트리스트를 구성해 원위만의 음악적 매력을 오롯이 전달할 예정이다.
한편 원위는 용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱으로 구성된 5인조 밴드다. 오는 19~20일 서울 강서구 KBS아레나에서 'O! NEW E!volution VI'의 서울 공연을 개최한다.
moonddo00@newspim.com