용인특례시, '인천 국제재난복원력 지도자 포럼' 참가

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 7일~8일 포럼서 방재정책을 소개했다
- 데이터 기반 선제대응과 재난관리 모델을 발표했다
- 학교 맞춤형 제설지도·스마트 제설을 공유했다
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글로벌 안전도시로서 협력 및 기술 공유 계획
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지난 7일부터 8일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린 '2026 인천 국제재난복원력 지도자 포럼'에 참가해 데이터 기반 선제적 방재 정책과 재난관리 실행 모델을 소개했다.
9일 시에 따르면 시는 30여 개국의 재난안전 관계자 300여 명이 참석한 특별세션에서 재난관리 우수기관으로 선정된 도시로서, 재난 대응 기술과 첨단 방재 시설을 중점적으로 발표했다.
포럼에서 안전정책관은 급격한 기후변화에 대응하기 위해 대규모 방재안전 예산을 투입하고 있는 시의 재난관리 정책을 설명하며 데이터 기반 선제적 대응 체계를 강조했다.
특히 용인특례시만의 선도적 재난관리 모델 사례가 구체적으로 소개됐다.
보행자 안전을 최우선으로 한 전국 최초 '학교 맞춤형 제설지도' 제작 사례와 사물인터넷(IoT)을 활용해 제설 업무를 통합 관리하는 '스마트 제설 관제시스템' 구축 사례가 대표적이다.
여기에 재난 대응 결과를 데이터로 분석해 정책에 다시 반영하는 사후 환류 체계, 그리고 전국 최초 기관장 협업 체계인 '안전문화살롱'을 통해 안전 문화 확산과 협력 거버넌스를 구축한 성과도 함께 발표됐다.
용인시는 또 국제연합 재난위험경감 사무국(UNDRR)이 주관하는 '기후변화와 재난에 강한 도시 만들기 2030(MCR2030)' 캠페인의 중심 도시로서, 스마트 방재 기술과 정책을 세계 각국 도시와 연대·공유해 나가겠다는 구상을 밝혔다.
시 관계자는 "이번 포럼을 통해 기후변화로 인한 대규모 재해 위험 속에서 대한민국 대표 안전도시로서 용인이 구축한 데이터 기반 방재 시스템과 재난 대응 협력 체계를 세계에 알리는 계기가 됐다"며 "이어 해외의 우수 사례를 적극적으로 참고하고 현장에서 검증된 기술을 토대로 시민 생활과 밀착된 재난 안전 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
한편 '인천 국제재난복원력 지도자 포럼'은 인천광역시와 UNDRR이 공동 주최하고 행정안전부가 후원하는 국제행사로 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 전 세계 도시의 재난 대비 능력을 높이고 재난위험 경감을 위한 협력 방안을 모색하기 위해 매년 개최되고 있다.
seraro@newspim.com