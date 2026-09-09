경기신보, 경기도 소상공인·예비창업자 위한 실전 노하우 전수

AI 핵심 요약beta
- 경기신보는 9일 수원서 소상공인 세미나를 열었다.
- 하반기 경제전망과 배달장사·매출전략을 강연했다.
- 보증·컨설팅·금융상담으로 경영지원을 병행했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)은 9일 수원 사옥 3층 강당에서 도내 소상공인과 예비창업자 100여 명이 참석한 가운데 '경기도 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나'를 개최했다고 밝혔다.
이날 세미나의 첫 번째 순서에서는 경기신보 조사분석팀 정기헌 박사가 '하반기 경제전망과 소상공인 대응방안'을 주제로 2026년 하반기 경제 흐름과 주요 변수를 짚었다.
이를 통해 참석자들이 변화하는 경영 여건을 이해하고 사업 운영에 참고할 수 있는 대응 방향을 제시했다.
이어 배달 전문 유튜브 채널 '배달 장코치'를 운영하는 장진수 유튜버가 '더 똑똑하게 배달 장사하는 방법'을 주제로 배달 플랫폼 활용법과 매출 증대를 위한 실전 노하우를 사례 중심으로 소개했다.
특히 실제 영업 현장에서 적용할 수 있는 사례를 중심으로 설명해 참석자들의 이해를 높였다.
마지막으로 '한국형 장사의 신'의 저자 김유진 작가는 '매출UP 시스템 구축, 흔들리지 않는 매출 공식'을 주제로 안정적인 매출 기반을 만드는 전략을 공유했다.
다양한 현장 경험을 바탕으로 일회성 매출 확대를 넘어 지속적인 성과로 이어질 수 있는 사업 운영 방안을 소개했다.
강연과 함께 분야별 상담 프로그램도 운영됐다.
경기신보는 남부, 중부, 동부, 북부 등 4개 영업본부가 참여해 보증과 컨설팅을 진행했으며 신한은행은 배달 플랫폼 '땡겨요'와 금융상품을 안내했다.
금융감독원도 별도 부스를 마련해 금융 관련 애로사항을 상담했다.
시석중 이사장은 "급변하는 시장 환경 속에서 소상공인이 안정적으로 사업을 이어가기 위해서는 자금뿐만 아니라 변화를 읽고 사업에 적용할 수 있는 정보와 역량도 중요하다"며 "경기신보는 앞으로도 금융과 비금융 서비스를 유기적으로 연계해 소상공인의 경영 안정과 지속 가능한 성장을 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com