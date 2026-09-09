장정순 용인시의장, 용인-철원 자매결연 협약식 참석

AI 핵심 요약beta
- 장정순 용인특례시의회 의장이 9일 철원군 자매결연 협약식에 참석했다.
- 용인시와 철원군은 행정·청소년·관광·경제 교류를 넓히기로 했다.
- 철원군은 용인의 18번째 국내 자매도시가 됐다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 장정순 의장이 9일 강원특별자치도 철원군 철원군청 상황실에서 열린 용인특례시-철원군 자매결연 협약식에 참석했다.
이날 협약식에는 장 의장을 비롯해 이상일 용인특례시장, 김동일 철원군수, 박기준 철원군의회 의장과 양 시·군 관계자들이 함께했다.
행사는 양 시·군 홍보영상 시청을 시작으로 인사 말씀과 축사, 협약서 서명 및 교환, 기념품 교환, 기념 촬영 순으로 진행됐다.
협약식 이후 참석자들은 철원군의 대표 관광지인 고석정과 철원역사문화공원을 둘러봤다.
이번 협약에 따라 용인특례시와 철원군은 행정, 청소년, 문화·관광, 경제, 농축산업 등 다양한 분야에서 교류를 확대해 나가기로 했다.
두 지역은 우수 행정 사례와 조직 운영 모범 사례를 공유하고 직장동아리 교류를 넓히는 한편 청소년 교류 프로그램 운영과 청소년시설 교육프로그램 공동 개발 등 미래세대를 위한 협력도 추진할 계획이다.
또한 관광자원 공동 홍보와 지역 축제 상호 참여, 문화예술단체 및 생활체육 교류 확대도 이어갈 방침이다.
이번 협약으로 소상공인 지원정책과 상권 활성화 사례를 공유하고 중소기업 간 협력망을 구축하는 동시에 농특산물 판로 확대와 스마트농업 기술 공유 등 경제·농업 분야의 실질적 협력도 모색하기로 했다.
구체적인 사업과 세부 실천 방안은 향후 실무 협의를 통해 마련할 예정이다.
철원군은 한탄강 유네스코 세계지질공원과 DMZ 접경지역의 역사·문화자원을 보유한 지역으로 철원 오대쌀과 한우 등 우수한 농특산물로도 잘 알려져 있다. 이번 협약으로 철원군은 용인특례시의 18번째 국내 자매도시가 됐다.
장정순 의장은 "서로 다른 매력을 지닌 두 도시가 이번 협약을 계기로 더 자주 만나고 더 끈끈한 이웃이 되길 바란다"며 "다양한 분야에서 용인시민과 철원군민이 체감할 수 있는 알찬 교류가 이어지도록 의회도 두 지역을 잇는 든든한 다리가 되겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com