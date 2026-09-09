'공공기관 유치 총력전' 조규일 진주시장, 정부세종청사서 1인 시위

AI 핵심 요약beta
- 조규일 진주시장이 9일 정부세종청사서 1인 시위를 했다
- 발전공기업 통합본사 진주 유치와 LH 기능 분리를 요구했다
- 진주시는 10만 서명부를 정부와 국회에 전달할 계획이다
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범시민 서명 10만명 돌파…서명부 전달 예정
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 발전공기업 5개사가 통합되는 '(가칭)한국발전' 본사의 경남진주혁신도시 유치와 한국토지주택공사(LH)의 기능 분리 재검토 요청을 위해 정부세종청사에서 1인 시위에 나섰다.
진주시는 9일 조규일 시장이 정부세종청사 국무총리실과 기후에너지환경부 앞에서 1인 시위를 펼쳤다고 밝혔다.
이번 1인 시위는 지난 7일 개최된 '공공기관 유치 긴급 대책회의'에서 조규일 시장이 직접 1인 시위 의지를 강력히 피력한 지 이틀 만에 전격적으로 이뤄졌다.
조 시장은 34만 진주 시민의 강력한 유치 의지와 간절한 염원을 정부에 직접 전달하기 위해 단호한 의지로 선두에 나섰다.
이날 국무총리실 앞에서는 'LH 기능 분리 재검토'와 '발전공기업 통합본사 진주 유치'를 동시에 촉구하는 시위를 펼쳤으며 이어 기후부 앞으로 이동해 통합본사 유치를 위한 1인 시위를 이어갔다.
이번 시위를 통해 진주가 영호남의 주요 발전 거점으로부터 1시간 내 위치한 우수한 입지 여건과 경상국립대, 두산에너빌리티, 효성중공업 등과 연계한 우수한 산학연 인프라를 모두 갖춘 최적지임을 정부에 명확히 전달했다.
특히 기존 한국남동발전의 인프라와 시설을 즉시 활용할 수 있고 본사 신·증축 부지까지 확보돼 있어 통합 초기 혼선을 최소화할 수 있다는 진주 유치 당위성을 강력하게 피력했다.
시는 그간 발전공기업 통합본사를 유치하기 위해 지난 4월 경남도를 비롯해 한국남동발전노동조합과 공동 대응 업무협약(MOU)을 체결했다.
7월 노조 면담에 이어, 8월에는 소관 상임위(기후에너지환경노동위원회) 소속 정혜경, 박해철 국회의원을 만나 적극 건의하는 등 전방위적이고 선제적인 노력을 기울여왔다.
조규일 시장은 "정부의 공공기관 기능 개혁 등 진주의 중대한 변화의 시기를 맞아, 발전공기업 통합 본사 진주 유치는 국가균형발전을 굳건히 다지기 위한 혁신도시 완성의 핵심 과제"라며 "발전공기업 통합본사의 입지 선정은 객관적인 기준과 공정한 절차에 따라 에너지산업의 미래와 국가균형발전이라는 큰 틀에서 결정돼야 하는 만큼 정부의 현명한 결단을 바란다"고 말했다.
시는 지난 7월부터 추진해 온 '발전공기업 통합 본사 진주 유치 범시민 서명부'가 최근 10만 명을 넘김에 따라 향후 청와대와 국회, 국무총리실, 정부 부처 등에 시민들의 간절한 염원이 담긴 서명부를 전달할 계획이다.
news2349@newspim.com