올아워즈, 쇠사슬·복면으로 강렬 변신…'댕댕' MV 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 올아워즈가 7·8일 신곡 댕댕 티저를 공개했다
- 강렬한 사운드와 퍼포먼스로 컴백 기대를 높였다
- 6번째 미니앨범 언바운드는 10일 오후 6시 발매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 올아워즈가 강렬한 사운드와 압도적인 퍼포먼스를 앞세운 신곡 '댕댕(DANG DANG)'으로 컴백한다.
올아워즈는 지난 7일과 8일 두 차례에 걸쳐 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 '언바운드(UNBOUND)' 타이틀곡 '댕댕'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.
순차적으로 공개된 영상은 비장함과 웅장함이 느껴지는 사운드로 팬들의 귓가를 사로잡았다. 쇠사슬과 복면, 로프 디테일의 착장 등을 통해 무언가에 억압된 듯해 보이는 멤버들의 모습은 물론, 카메라를 바라보는 강렬한 눈빛이 한층 업그레이드된 올아워즈만의 매력을 예고하며 기대감을 더하고 있다.
특히 올아워즈는 단체 퍼포먼스 일부를 최초로 공개하며 강렬한 임팩트를 선사했다. 일곱 멤버들이 함께 선보이는 퍼포먼스가 '댕댕'이 가진 에너지를 극대화하며 공개될 뮤직비디오 본편을 향한 궁금증 또한 자극했다.
'언바운드'는 타인이 만들어 놓은 기준과 시선, 정해진 질서에서 벗어나 올아워즈가 스스로 바라볼 곳과 나아갈 방향을 선택하고 자신만의 방식으로 새로운 질서를 만들어가는 과정을 담은 앨범이다.
타이틀곡 '댕댕'은 EDM의 리듬감과 메탈코어의 사운드 질감을 한 트랙 안에 넣은 하이브리드 트랙이다. 거친 풍랑 속으로 스스로 뛰어드는 항해를 그린 가사가 특징으로, 멤버들이 작사에 참여해 진정성을 더했다.
한편 올아워즈의 여섯 번째 미니앨범 '언바운드'는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com