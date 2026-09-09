[프로야구] SSG, 20일 키움전서 '도그데이' 진행…'개통령' 강형욱 시구

AI 핵심 요약beta
- SSG가 20일 인천SSG랜더스필드서 도그 데이를 연다
- 올해 14년째인 행사는 반려견 동반 전용존과 혜택을 마련했다
- 강형욱이 시구하고 참가 신청은 11일부터 14일까지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=반려견과 함께 가을 야구장을 즐길 수 있는 기회가 온다.
SSG는 "오는 20일 인천SSG랜더스필드에서 열리는 키움과 경기에서 '이마트 몰리스와 함께하는 도그 데이'를 진행한다"고 9일 밝혔다.
올해로 14년째를 맞이하는 도그 데이는 SSG의 대표 행사다. 특히 올해는 팬들의 성원에 힘입어 전반기에 이어 후반기에도 이마트 몰리스와 함께 본 행사를 이어가며 반려인들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.
행사 당일 몰리스 그린존은 반려견 동반 전용 구역으로 탈바꿈된다. 사전 신청을 통해 패키지 티켓이 판매되며, 구매 고객 전원에게는 약 4만 원 상당의 몰리스 반려견 용품 세트 등 풍성한 혜택이 주어진다. 입장권은 전반기와 동일하게 인원과 반려견 수에 따라 세분화되어 판매된다.
관람객과 반려견이 함께 즐길 수 있는 다채로운 이벤트도 마련됐다. 경기 전 장외 몰리스존 입구에서는 접종 확인 및 기념품 제공 부스를 운영하며, 그라운드에서는 사전 신청자를 대상으로 반려견과 보호자가 함께 그라운드를 산책하는 '위풍댕댕 퍼레이드'가 펼쳐진다.
경기 중에는 전반기에 이어 전용 사진작가의 '반려견 동반 스냅사진 촬영' 프로그램이 운영된다. 이닝 간 이벤트로는 '도그 키스 타임'과 '클리닝 타임 단상 챌린지'가 진행된다. 아울러 경기 당일 인스타그램 스토리에 방문 인증 사진을 게재하는 '반려견 자랑대회' 참가자에게는 추첨을 통해 랜디 및 푸리 인형이 경품으로 증정된다.
도그 데이 참가 신청은 오는 11일부터 14일까지 진행되며, 구단 공식 인스타그램 프로필 링크에 안내된 참가 신청 폼을 제출하면 된다.
한편, 이날 시구에는 '개통령'으로 불리며 국민적인 사랑을 받고 있는 반려견 훈련사 강형욱이 나선다.
willowdy@newspim.com