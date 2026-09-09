'삼고초려' 박병국 대외협력보좌관 인사 관련 충북도 인사검증 도마

AI 핵심 요약beta
- 김꽃임 의원이 9일 박병국 보좌관 임용 검증을 따졌다.
- 추천 경로와 경력, 누락 이력, 자격 기준을 문제 삼았다.
- 충북도 인사검증 기준과 시스템 논란으로 번졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =신용한 충북지사가 '삼고초려'해 영입했다고 밝힌 박병국 대외협력보좌관의 임용을 놓고 충북도의 인사검증 과정이 도마에 올랐다.
충북도의회 교육위원회 김꽃임 의원(제천1)은 9일 제437회 정례회 제1차 본회의 대집행기관질문에서 박 보좌관의 추천 배경과 전문성, 경력 검증, 임용 자격 등을 집중적으로 따졌다.
김 의원은 신 지사가 박 보좌관을 중앙 인맥 등을 통해 추천받고 여러 경로로 검증했다고 밝힌 것과 관련해 누가 추천했고 어떤 검증을 거쳤는지 구체적인 설명을 요구했다.
또 신 지사가 박 보좌관의 인맥과 능력을 국비 확보와 현안 해결의 강점으로 평가한 데 대해 과거 실제 어떤 직위에서 어떤 업무를 수행했으며 예산 확보와 현안 해결에서 구체적으로 어떤 성과를 냈는지 제시하라고 요구했다.
과거 경력 누락 문제도 쟁점으로 제기됐다.
김 의원은 박 보좌관이 경기도시장상권진흥원 상임이사 재직 당시 카페에서 발생한 행위로 직위해제되고 이후 기소유예 처분을 받은 경력이 이력서에 누락됐다고 주장했다.
김 의원은 이를 후보자의 자료에만 의존한 충북도의 인사검증 시스템 문제라고 지적했다.
임용 자격도 논란이다.
김 의원은 박 보좌관의 법무법인 비상근 고문 경력이 '관련분야 실무경력'에 해당하는지 따져 묻고 경력 인정의 근거와 심사 과정의 적정성을 재검토해야 한다고 목소리를 높였다.
행정안전부에 관련 자격요건을 질의한 만큼 충북도가 임용자격 충족 여부를 다시 확인해 의회에 보고해야 한다는 주장도 내놨다.
김 의원은 "민선 9기에 대한 도민들의 기대가 이번 인사로 실망과 우려로 바뀌고 있다"며 "인사에 대한 신뢰가 곧 도정에 대한 신뢰"라고 강조했다.
이번 논란은 박 보좌관 개인의 임용 적정성을 넘어 민선 9기 충북도의 인사검증 기준과 시스템이 제대로 작동했는지를 둘러싼 문제로 확대되고 있다.
baek3413@newspim.com