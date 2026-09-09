양주시, '2026년 경기도 드론 조종 경진대회' 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 양주시가 8일 경기도 드론 조종 경진대회서 최우수상을 받았다.
- 기업지원과 AI드론정책팀 김지운·최보환 주무관이 팀을 이뤄 참가했다.
- 양주시는 3년 연속 입상하며 드론 정책 역량을 인정받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시가 지난 8일 시흥시 소재 한국교통안전공단 시흥드론교육센터에서 열린 '2026년 경기도 드론 조종 경진대회'에서 최우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 이번 대회에는 양주시 기업지원과 AI드론정책팀 김지운 주무관과 최보환 주무관이 팀을 이뤄 참가했다.
경기도가 주최한 이번 대회는 도와 시군 드론 담당 공무원의 드론 활용 전문성과 업무 역량을 높이기 위해 매년 열리고 있으며 2022년 첫 개최 이후 올해로 5회째를 맞았다.
올해 대회에는 경기도 소속 2개 부서와 13개 시군 등 총 15개 팀, 41명이 참가했다.
참가자들은 구조물 점검과 조종기술 심화 등 2개 부문에서 기량을 겨뤘으며 합산 점수로 최종 순위가 결정됐다.
양주시 팀은 이번 대회에서 최우수상을 차지하며 2024년 우수상, 2025년 최우수상에 이어 3년 연속 입상하는 성과를 거뒀다.
김지운 주무관은 드론 기반 디지털트윈 등 디지털 전환 사업을, 최보환 주무관은 드론봇인재교육센터 교육사업을 각각 맡아 추진하고 있으며 현장에서 쌓은 드론 실무 경험을 각자의 업무에 적극 활용하고 있다.
양주시 관계자는 "드론 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 관련 정책과 사업을 내실 있게 추진하고 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com