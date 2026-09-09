포천시, 제27회 사회복지의 날 기념행사 개최

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 9일 포천시청 신관 대회의실에서 '2026년 제27회 포천시 사회복지의 날 기념행사'를 개최했다고 밝혔다.

포천시 제 27회 사회복지의 날 기념행사 모습. [사진=포천시]

포천시에 따르면 이번 행사는 사회복지의 날을 맞아 지역사회 복지 증진을 위해 힘써 온 사회복지종사자들의 노고를 격려하고 사회복지에 대한 시민들의 이해와 관심을 높이기 위해 마련됐다.

사회복지의 날은 매년 9월 7일로 사회복지사업법에서 정한 법정기념일이다. 국민의 사회복지에 대한 이해를 제고하고 사회복지사업 종사자의 활동을 장려하기 위해 지정됐으며 사회복지의 날부터 1주일은 사회복지주간으로 운영된다.

포천시는 올해 기념식에서 지역사회 곳곳에서 사회복지 증진을 위해 헌신해 온 유공자 26명에게 표창을 수여하며 그동안의 노고와 공로를 치하했다.

사회복지의 날 기념 주간행사로 포천시청 신관 앞 광장에서는 포천종합사회복지관이 주관한 '향기 나눔 바자회'와 사회복지 분야별 전시회가 함께 열렸다.

향기 나눔 바자회는 시민들이 일상 속에서 나눔을 실천할 수 있도록 한 자리이고 사회복지 분야별 전시회에서는 지역 내 다양한 사회복지사업과 활동을 소개해 시민들이 포천시에서 추진 중인 사회복지사업과 복지서비스를 보다 쉽게 접할 수 있도록 했다.

행사 2부에서는 사회복지종사자들을 위한 문화공연이 진행됐다. 참석자들은 공연을 관람하며 일상에서 잠시 벗어나 재충전의 시간을 가졌고 지역 내 사회복지시설 및 기관 종사자들과 교류하며 소통과 화합을 다졌다.

정미숙 포천시사회복지협의회장은 "사회복지 현장에서 시민의 복지 증진을 위해 묵묵히 노력하고 계신 사회복지종사자 여러분께 감사드린다"며 "이번 행사가 서로의 노고를 격려하고 소통하며 재충전하는 시간이 됨과 동시에 시민들에게도 사회복지의 의미와 가치를 알리는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.

포천시 관계자는 "지역사회 곳곳에서 시민과 가장 가까이 호흡하며 복지 증진을 위해 힘쓰고 계신 사회복지종사자와 관계자 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 사회복지종사자들이 자긍심을 갖고 일할 수 있는 환경을 조성해 시민 모두가 행복한 포천을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

한편 포천시사회복지협의회는 복지 사각지대 등 소외계층 발굴 및 복지자원 연계, 사회복지 자원봉사사업 관리, 사회복지 종합정보망 운영, 사회복지 관련 조사·연구 및 정책 건의 등을 통해 지역사회 복지 발전에 힘쓰고 있다.

asj7376@newspim.com