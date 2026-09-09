과천시 '어린이 안전축제' 11~12일 개최...18개 체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 11일부터 12일까지 어린이 안전축제를 개최한다
- 행안부와 과천시가 공동 주최해 18개 체험교육을 운영한다
- 어린이와 시민 누구나 참여 가능하며 안전의식 제고를 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
완강기·지진대피·심폐소생술 등 생활 맞춤형 안전교육·스탬프 이벤트
신계용 시장 "어린이들이 체험으로 안전 익히는 계기 되길"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 11일부터 12일까지 이틀간 과천시민회관 일대에서 '2026 과천시 어린이 안전축제'를 개최한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 행정안전부와 과천시가 공동 주최하는 이번 축제에는 한국도로교통공단, BMW코리아 미래재단, 기상기후인재개발원, 한국교육시설안전원 등이 협력기관으로 참여해 어린이 안전의식을 높인다.
축제장인 과천시민회관 1층 시계탑광장과 2층 야외무대에서는 어린이들이 일상 속 안전수칙을 직접 체험하고 익힐 수 있도록 완강기 사용, 킥보드 안전, 안전벨트 착용, 지진·화재 대피 등 18개 체험형 안전교육 프로그램이 운영된다.
아울러 한국수자원공사와 과천소방서 등 유관기관이 참여해 '물사랑 퀴즈'를 비롯해 심폐소생술(CPR), 소화기 사용법 등 실생활 응급대처 교육을 진행한다.
어린이들을 위한 볼거리와 즐길거리도 마련된다. 개막 공연으로 벌룬 매직 쇼가 펼쳐지며 페이스페인팅과 간식 부스 등 다채로운 부대 행사가 운영된다. 안전체험 스탬프를 모은 뒤 과천시 홍보부스에서 공식 SNS 구독 및 설문조사에 참여한 방문객에게는 선착순으로 기념품이 제공된다.
이번 축제는 어린이를 포함해 관심 있는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며 자세한 내용은 과천시 누리집에서 확인할 수 있다.
신계용 과천시장은 "어린이들이 직접 몸으로 체험하며 자연스럽게 안전수칙을 익히는 유익한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 시민들이 생활 속 안전을 생활화할 수 있도록 다양한 체험형 안전교육을 적극 확대하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com