'신병4' 2주 연속 티빙 종합 1위…'포핸즈' 상승세 눈길

AI 핵심 요약beta
- 신병4 : 사보타주가 2주 연속 1위를 했다.
- 신병 시리즈 전편도 상위권에 올랐다.
- 포핸즈가 두 계단 올라 2위에 안착했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '신병4 : 사보타주'가 2주 연속 티빙 주간 콘텐츠 종합 1위를 차지하며 흥행세를 이어갔다.
티빙이 지난달 31일부터 지난 5일까지의 주간 시청 데이터를 집계한 9월 1주차 주간 콘텐츠 순위를 발표했다.
이번 주 차트에서는 강력한 팬덤을 쥔 시리즈물들의 철벽 방어 속에서, 탄탄한 서사로 무장한 신규 드라마가 맹렬한 기세로 치고 올라오며 상위권 순위에 지각변동을 일으켰다.
전체 1위(종합 및 드라마 부문) 타이틀은 2주 연속 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'가 꿰찼다. 지난 5·6회에서는 훈련소 동기 박민석(김민호)과 김현욱(이원정)의 아슬아슬한 관계성이 수면 위로 드러나며 긴장감을 팽팽하게 당겼다. 여기에 총기 오발 사고와 이를 은폐하려는 부대 내 폭로글까지 연달아 터지며 신화부대를 덮친 거센 후폭풍이 시청자들의 도파민을 한껏 자극했다. 새 시즌을 향한 폭발적 호응은 지난 시리즈의 정주행으로 번졌다. '신병3'(4위), '신병'(5위), '신병2'(6위)까지 모든 시즌이 차트 상위권에 나란히 '줄세우기'를 하며 '신병 IP'의 압도적인 위력을 증명했다
전체 차트 중 가장 눈에 띄는 도약은 tvN 토일드라마 '포핸즈'가 이뤄냈다. 지난주 드라마 부문 4위로 첫 진입한 이 작품은 단숨에 두 계단 뛰어오르며 드라마 2위, 종합 차트 5위에 안착하는 저력을 뽐냈다. 예술고등학교를 무대로 각기 다른 상처와 천재성을 지닌 두 피아니스트 강비오(송강)와 최정요(이준영)의 서사가 본격화되며 '웰메이드 청춘물'이라는 입소문에 불을 붙이고 있다.
한편, 티빙 주간 콘텐츠 톱5는 티빙에서 공개된 드라마·예능 카테고리 VOD의 시청 UV(순 이용자 수)를 주간 단위로 집계한 지표다. 티빙은 차별화된 오리지널 라인업과 화제의 방송 프로그램을 폭넓게 선보이며 독보적인 엔터테인먼트 경험을 선사하고 있다.
moonddo00@newspim.com