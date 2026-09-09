전북교육청·전북지방우정청 '독서 300 프로젝트' 확산 협약

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청과 전북지방우정청이 9일 독서 300 프로젝트 협약을 체결했다
- 양측은 온책읽기 대출서비스와 마음우편 등 독서프로그램을 추진한다
- 우정청은 우체통 설치와 엽서 배송을 맡아 독서문화 확산을 지원한다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 학생들의 독서습관 형성과 지역사회 독서문화 확산을 위해 전북지방우정청과 협력체계를 구축했다고 9일 밝혔다.
천호성 전북교육감과 구본준 전북지방우정청장은 이날 전북교육청 회의실에서 '독서 300 프로젝트'의 안정적인 추진과 책 읽는 전북교육 실현을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 학생들의 독서습관 형성을 지원하고 학교 중심의 독서문화를 가정과 지역사회로 확대하기 위해 마련됐다. '독서 300 프로젝트'는 초·중·고 12년 동안 단계별로 총 300권의 책을 읽는 것을 목표로 하는 학생 성장 프로젝트로 전북교육의 10대 핵심과제 중 하나다.
양 기관은 협약에 따라 책 읽는 전북교육 실현을 위한 공동사업을 발굴·추진하고 학생교육문화관과 학교도서관을 연계한 '온책읽기 학교대출 서비스' 활성화에 협력한다.
또 독서와 편지·엽서를 연계한 '온책이음 마음우편' 등 학생 참여형 독서문화 프로그램을 운영하고 공동 홍보와 독서캠페인도 추진한다.
특히 하반기에는 도내 10개교 학생 5230여 명을 대상으로 '온책읽기 마음우편'을 운영한다. 이 프로그램은 학생들이 '온책읽기'를 통해 완독한 책의 독후 엽서를 작성해 가족이나 친구들과 교환·공유하는 읽기와 쓰기를 결합한 독서활동이다.
'책으로 틔운 생각, 마음으로 잇는 우리'를 슬로건으로 진행되는 프로그램을 위해 전북지방우정청은 학교별 우체통 설치와 엽서 수거·배송을 지원한다.
지난해 3월부터 운영 중인 '온책읽기 학교대출 서비스'도 현재 281개교에서 3만3000여 권이 이용되는 등 학급 단위 독서교육을 지원하는 기반으로 자리 잡고 있다.
천호성 교육감은 "학생들의 독서문화 확산을 위해 힘을 모아주신 전북지방우정청에 감사드린다"며 "'독서 300 프로젝트'가 학교를 넘어 지역사회 전체의 독서문화로 확산될 수 있도록 유관기관과의 협력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
구본준 청장은 "우체국의 우편·물류 인프라를 활용해 전북 학생들의 독서활동을 지원하게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 전북교육청과 함께 책과 사람을 연결하고 지역사회 독서문화 확산에 기여할 수 있는 다양한 협력사업을 발굴하겠다"고 전했다.
lbs0964@newspim.com