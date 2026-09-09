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교권보호위 교육청 이관 2년, 교사 체감 36.9%…"법보다 집행이 관건"

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AI 핵심 요약

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  • 교육청이 9일 악성민원 학부모를 고발했다.
  • 충남교육청이 치료비 청구 등 대응을 강화했다.
  • 전문가들은 교육청 집행력 강화를 주문했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

악성민원 학부모 형사고발·치료비 구상청구…교육청 직접 대응 확대
관리자 긍정평가 84.2%·교사는 36.9%…현장 체감 격차 여전
전문가 "전문인력 확충하고 교육청 집행력 높여야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육청이 악성민원 학부모를 교육감 명의로 직접 고발하고 교육활동 침해로 발생한 교사의 치료비를 보호자에게 청구하는 등 교권침해 대응 수위를 높이고 있다.

교권보호위원회(교보위)가 학교에서 교육지원청으로 이관된 지 2년여가 지난 가운데 법과 제도를 마련하는 데 그치지 않고 교육청이 이를 얼마나 적극적으로 집행하느냐가 교권보호의 실효성을 좌우한다는 지적이 나온다.

9일 교육계에 따르면 경기도교육청은 지난달 부천오정초 악성민원 사안을 교권보호단 '1호 사안'으로 지정하고 해당 학부모를 교육감 명의로 형사고발했다.

교권보호위원회가 교육지원청으로 이관된 이후에도 심의 건수는 높은 수준을 유지하는 가운데 운영 효과에 대한 평가는 학교관리자와 교사 사이에서 큰 격차를 보이고 있다. [AI 일러스트=챗GPT]

교보위가 해당 학부모의 행위를 교육활동 침해로 인정했지만 피해 교사는 학부모로부터 아동학대 혐의 형사고소와 민사소송을 당한 상태였다. 안민석 경기도교육감 취임 이후 교육활동 침해와 관련해 학부모를 고발한 첫 사례다.

충남교육청도 교육활동 침해 사안에 직접 대응하고 있다. 교육활동 침해로 병원 치료를 받은 교사 2명의 치료비 총 190만원을 보호자에게 구상 청구했다. 교권침해 사안 3건에는 법률대리를 지원했고 학교 무단침입 전력이 있어 추가 침입이 우려되는 사안에는 피해 교원 보호를 위해 민간 경호원을 배치했다.

이 같은 교육청의 직접 대응은 교권보호 체계가 개별 학교 중심에서 교육청 중심으로 전환된 흐름과 맞닿아 있다.

교사의 교육활동이 학생이나 보호자 등으로부터 침해됐는지 심의하고 필요한 조치를 결정하는 기구인 교보위 역시 2023년 서이초 사건 이후 개정된 교원지위법에 따라 2024년 3월부터 학교에서 교육지원청으로 이관됐다. 교육활동 침해를 개별 학교의 자율적 해결 영역에만 맡기지 않고 교육청이 직접 관리하는 공적 영역으로 전환하기 위한 취지다.

제도 이관 이후 교보위에서 다루는 교육활동 침해 사안은 높은 수준을 보이고 있다.

한국교육개발원(KEDI)이 지난달 발간한 '교육정책포럼' 제398호에 따르면 교보위 개최 건수는 2020학년도 1197건에서 2021학년도 2269건, 2022학년도 3035건, 2023학년도 5050건으로 증가했다. 이후 2024학년도 4234건, 2025학년도 4034건으로 2년 연속 감소했지만 2025학년도 기준으로는 여전히 2020학년도의 3.4배 수준이다.

문제는 교보위에 대한 학교 관리자와 교사의 체감이 크게 엇갈린다는 점이다. 교보위의 교육지원청 이관 이후 운영이 이전보다 효과적이라고 평가한 비율은 학교관리자 84.2%였지만 교사는 36.9%에 그쳤다. 격차는 47.3%포인트(p)에 달했다.

교사들의 낮은 체감도는 실제 피해 지원 실태에서도 엿보인다. 2024학년도 교보위 심의에 따른 피해교원 보호조치 가운데 법률지원은 2건으로 전체의 0.04%에 그쳤다. 반면 국가인권위원회 조사에서는 법률지원의 도움 정도가 5점 만점에 4.7점으로 높게 평가됐다. 교육활동 침해가 발생한 뒤 사후 지원에 그치지 않고 교육청이 초기 단계부터 법률 대응에 적극 개입할 필요성이 제기되는 이유다.

전문가들은 교사가 체감하는 보호 수준을 끌어올리려면 법률 개정 자체보다 제도를 현장에서 작동시키는 교육청의 집행력과 전문 지원체계를 강화해야 한다고 지적한다.

전교조, 교총, 교사노조 등 교원 3단체가 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사 인근에서 개최한 제주 교사 추모 및 교권 보호 대책 요구 전국 교원 집회가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

주영달 법률사무소 교우 변호사는 같은 보고서에서 "법률은 방향을 제시할 뿐 교원을 보호하는 것은 결국 현장의 행정"이라며 "교육청이 법률의 취지를 얼마나 충실히 구현하느냐에 따라 개정 법률은 선언적 규정에 머물 수도 있고 교원이 체감하는 실질적인 보호제도로 자리 잡을 수도 있다"고 지적했다.

특히 오는 12월 3일부터 시행되는 개정 교원지위법은 교육활동 범위에 비대면 활동을 추가하고 교육활동에 현저한 지장을 주는 방식의 민원도 교육활동 침해행위에 포함한다. 교육청의 판단과 대응 영역이 넓어지는 만큼 이를 뒷받침할 전문인력을 확충해야 한다는 지적이다.

주 변호사는 "일반 행정직 순환보직 체제로는 교원에게 실질적인 도움을 주는 현장 대응이 어렵다"며 "교육활동보호센터 내에 상담심리사, 변호사, 디지털·비대면 침해 채증 및 조사 전문관 등 고도의 전문성을 가진 다양한 인력풀을 풍부하게 충원할 필요가 있다"고 제언했다. 전문인력이 안정적으로 근무할 수 있도록 임기제 공무원과 전문경력관 등의 인사·보수 체계와 직제도 정비해야 한다고 봤다.

교육청의 집행력을 높이는 데서 더 나아가 교육활동 보호 법체계 자체를 다시 설계해야 한다는 주장도 나온다.

전제상 공주교육대학교 교수는 교육청 중심의 교권보호 체계가 강화될수록 지역별 행정역량과 예산, 전문인력 차이가 실제 보호 수준의 격차로 이어질 가능성을 경계했다.

전 교수는 "현행 법체계는 여전히 선언규정과 임의규정이 혼재돼 있고 지역별 행정역량·예산·전문인력 차이에 따라 실제 보호 수준의 편차가 발생할 가능성이 존재한다"며 "현재의 교원지위법이 가지고 있는 선언적·사후적·분산적인 복잡한 구조를 넘어 교육활동 자체를 보호법익으로 하는 새로운 '교육활동 보호에 관한 법률'로 재설계돼야 한다"고 제언했다.

jane94@newspim.com

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메타, 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 메타플랫폼스가 8일(현지시간) 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 공개했다. 질문에 답하는 데 그치지 않고 사용자를 대신해 실제로 일을 처리하는 서비스다. 뮤즈는 이메일 발송이나 여행 예약 같은 개별 작업은 물론 장기 목표를 계획으로 바꾸는 작업까지 맡는다. 사용자가 목표를 알려주면 맞춤형 계획을 세우고 시간과 자원을 조율한 뒤 스스로 진행한다. 브라우저를 열어 양식을 채우고 사용자를 대신해 협상도 한다. 메타는 자사 최신 모델 '뮤즈 스파크'가 이 서비스를 구동한다고 밝혔다. 실제 업무를 수행하는 에이전트 작업을 위해 만든 모델이라는 설명이다. 시간이 걸리는 작업은 앱을 닫은 뒤에도 이어진다. 상황이 바뀌거나 승인이 필요할 때 다시 사용자를 찾는다. 이메일을 보내거나 결제를 하기 전이 그런 경우다. 메타는 사용 사례로 차를 더 비싸게 파는 일과 요금을 낮추는 일, 일정 변화에 맞춰 운동 계획을 조정하는 일 등을 들었다. 결제는 스트라이프가 만든 링크(Link)로 할 수 있다. 뮤즈는 링크의 구매 보호를 적용받는 첫 AI 에이전트다. 파손이나 분실, 가격 하락, 무료 반품 등이 대상이다. 링크의 에이전트용 지갑은 일회용 카드를 만들어내 실제 카드 정보가 노출되지 않도록 한다. 쇼피파이의 간편결제 숍페이도 결제 수단으로 추가된다. 비밀번호 관리 서비스 1패스워드와도 연동해 이용자가 이미 쓰고 있는 로그인 정보를 뮤즈가 활용할 수 있게 할 계획이다. 뮤즈 구동 화면.[사진=메타플랫폼스]  2026.09.09 mj72284@newspim.com 메타는 뮤즈의 보안 구조를 강조했다. 뮤즈는 '뮤즈 시큐어 VM'이라는 전용 가상머신에서 돌아간다. 클라우드에 있는 독립된 컴퓨터로, 다른 사용자의 에이전트가 접근할 수 없도록 분리돼 있다. 사용자가 연결한 서비스의 데이터와 인증 정보도 이곳에 저장된다. 같은 장치 안에는 '센티널'이라는 별도 감시 에이전트가 시스템 수준에서 분리돼 작동한다. 센티널이 승인하지 않으면 뮤즈가 하는 어떤 작업도 인터넷에 닿지 않는다. 필요할 때는 사용자에게 허락을 구한다. 뮤즈는 사용자의 비밀번호와 결제 수단을 볼 수 없다. 사용자가 제공한 인증 정보는 보안 저장소에 들어가며, 뮤즈는 내용을 보지 않고 사용만 한다. 사용자가 브라우저에 직접 입력한 비밀번호도 마찬가지다. 이메일 발송이나 구매처럼 민감한 작업 전에는 반드시 사용자에게 확인을 받는다. 수행한 작업과 계획 중인 작업의 전체 기록도 보여준다. 연결할 앱과 권한 범위는 사용자가 정한다. 이메일이라면 읽기만 허용할지 대신 보내는 것까지 허용할지 고를 수 있다. 권한 변경이나 연결 해제도 언제든 가능하다. 메타는 사용자가 자사 AI 모델 학습에 대화 내용을 쓰지 않도록 거부할 수 있으며, 뮤즈의 대화나 가상머신 안의 데이터를 광고 시스템과 공유하지 않는다고 밝혔다. 기억한 내용도 사용자가 잊으라고 지시할 수 있다. 메타는 올해 안에 '뮤즈 컨피덴셜 VM'을 내놓을 계획이다. 가상머신 전체를 사용자만 가진 열쇠로 암호화해 메타조차 접근할 수 없도록 하는 방식이다. 뮤즈는 미국에서 iOS와 안드로이드, 웹사이트(muse.ai)를 통해 순차 공개된다. AI 스마트 글래스에도 곧 적용된다. 대부분의 기능은 무료이며 더 많은 작업을 원하는 사용자를 위한 구독제도 마련됐다.   mj72284@newspim.com 2026-09-09 04:21

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