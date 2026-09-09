전남광주통합특별시, AI로 수질 이상 미리 잡는다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 9일 AI 수질예측시스템을 구축했다.
- 장마·갈수기 수질 이상을 30일 앞서 예측하고 대응했다.
- 연 1200만원 약품비와 1억원 외주비 절감이 기대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주·=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 인공지능(AI)을 활용해 수질 이상 징후를 사전에 포착하고 대응하는 시스템을 전국 최초로 구축했다.
전남광주통합특별시 상수도사업본부는 9일 송근일 환경연구사가 지난 5월 AI 바이브 코딩 방식으로 'AI 기반 수질 예측 및 조기 경보시스템'을 자체 개발해 업무에 적용했다고 밝혔다.
이 시스템은 장마철과 갈수기 등 반복적으로 나타나는 수질 악화 패턴을 분석해 향후 30일 이내 발생할 가능성이 있는 수질 이상 항목과 위험도를 예측한다. 이상 징후가 감지되면 상황별 대응 매뉴얼도 자동으로 제시해 현장 직원의 신속한 조치를 지원한다.
기존에는 정수장 수질 관련 자료가 여러 문서 형태로 분산돼 데이터 흐름을 종합적으로 파악하거나 이상 징후를 조기에 찾아내는 데 한계가 있었다. 수질 이상 발생 때마다 대응 지침을 별도로 확인해야 하는 번거로움도 있었다.
시스템 도입으로 상수도사업본부는 민원이나 사고 발생 이후 대응하는 방식에서 벗어나 수질 변화를 선제적으로 관리하는 예방 중심 체계로 전환할 수 있게 됐다.
특히 망간과 조류 등 여러 수질 요인의 가중치를 반영해 염소 소모량을 자동 산출하면서 연간 약 1200만 원의 약품비 절감이 기대된다. 자체 개발을 통해 약 1억 원의 외주 개발비도 절감했으며 데이터 가공에 필요한 수작업을 줄여 행정 효율성도 높였다.
해당 시스템은 광주보건환경연구원의 대기배출시설 분석시스템과 상수도사업본부 수질연구소의 수질 민원 관리시스템 등에 벤치마킹되고 있다. 지난 2일 민형배 특별시장 주재 간부회의에서도 AI 업무혁신 우수사례로 소개됐다.
김일융 상수도사업본부장은 "현장 공무원이 AI 기술을 직접 활용해 상수도 행정 혁신과 예산 절감이라는 성과를 냈다"며 "첨단 기술을 적극 활용해 시민들이 안심하고 마실 수 있는 수돗물을 공급하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com