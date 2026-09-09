임영웅, IM HERO 10 음원차트 상위권 진입…'또또' 멜론 HOT100 1위

AI 핵심 요약beta
- 임영웅이 9일 스페셜 앨범 IM HERO 10을 냈다.
- 타이틀곡 또또 등 수록곡이 음원차트 상위권에 올랐다.
- 임영웅은 19일 더팩트 뮤직 어워즈에 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
19일 '2026 더팩트 뮤직 어워즈' 참석
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 임영웅이 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10' 발매와 동시에 주요 음원차트 상위권에 진입했다고 9일 밝혔다.
지난 8일 오후 6시 공개된 'IM HERO 10'에는 타이틀곡 '또또'를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 앨범 공개 직후 수록곡들은 멜론과 지니, 벅스 등 주요 음원사이트 차트 상위권에 이름을 올렸다.
특히 '또또'는 멜론 HOT100에서 오후 7시 기준 1위를 기록했고, '모이세'는 2위에 올랐다.
이번 앨범에는 신곡 6곡과 기존 곡을 새롭게 편곡한 4곡이 담겼다. 신곡은 '또또', '모이세', 'Baila', '부디 행복해질 것', '살아온 우리에게', 'New York'으로, 임영웅이 작사와 작곡에 참여했다.
이와 함께 데뷔곡 '미워요'와 '사랑은 늘 도망가', '모래 알갱이', 'A bientot'는 새로운 버전으로 수록됐다. 타이틀곡 '또또'의 뮤직비디오는 음원 발매에 앞서 지난 7일 공개됐다.
임영웅은 2026 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 통해 누적 공연 관객 약 100만명을 기록했다.
오는 19일 오후 6시 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에도 참석할 예정이다.
taeyi427@newspim.com