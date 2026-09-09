경기상상캠퍼스 개관 10주년 기념 심포지엄 '느린 기술, 함께 살아가는 미래' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기상상캠퍼스가 12일 개관 10주년 심포지엄을 연다.
- 이광석·최명애·오주영이 느린 기술과 공존을 논의한다.
- 13일까지 토크·워크숍·공연 등 연계행사도 이어진다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기상상캠퍼스는 개관 10주년을 맞아 오는 12일 경기상상캠퍼스 공간1986에서 심포지엄 '느린 기술, 함께 살아가는 미래'를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 심포지엄에는 이광석(서울과학기술대), 최명애(연세대), 오주영(미디어 아티스트)이 참여한다. 이광석 교수는 '기술 생태의 지형도 그리기'를 주제로 기술과 인간, 사회와 생태가 얽힌 관계를 살펴보고 더 나은 기술과 삶의 가능성을 모색한다.
최명애 교수는 '포스트 휴먼 시대의 인간 너머의 도시'라는 발표로, 인간의 시선에서 벗어나 도시와 자연 속 인간과 비인간 생명이 맺는 관계를 살펴보고 인류세 시대의 새로운 공존 방식을 이야기한다. 오주영 작가는 '작동하는 생태, 회로로 감각하기'를 주제로 AI와 게임, 드론 등 다양한 기술을 활용해 과학기술의 가능성과 그 이면에 가려진 존재들을 살펴본다.
각 발표에 이어서 라운드 테이블과 질의응답을 통해 다양한 의견을 나누고 논의를 확장한다. 심포지엄 이후에는 참여자와 관객이 자유롭게 만나 경험과 생각을 나누는 네트워킹 프로그램 '애프터스쿨'도 운영된다. 전자 음악가 MELKI의 DJ 퍼포먼스도 이어져 참여자들이 음악을 매개로 자연스럽게 교류할 수 있는 시간을 마련한다.
이번 심포지엄은 경기상상캠퍼스 개관 10주년을 맞아 마련된 '샘스쿨 SAM School'의 핵심 프로그램이다. 샘 스쿨은 경기상상캠퍼스의 공간적 특성을 바탕으로 사람과 자연, 기술이 서로 소통하고 함께 살아가는 방법을 다양한 관점에서 탐구하고 경험하는 학교다.
'SAM'은 Social·Art·Milieu의 앞 글자를 조합한 이름으로 사람과 사람의 만남, 예술과 기술의 실험, 자연과 공간을 포함한 주변 환경의 통합적 관계를 의미한다. 심포지엄과 함께 주제 토크, 아티스트 워크숍, 퍼포먼스 등 다양한 연계 프로그램도 9월 11일부터 13일까지 3일간 진행된다.
ssamdory75@newspim.com