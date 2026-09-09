경기국방벤처센터, 2차 협약기업 33개사 선정...방산기업 71개사로 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 경기국방벤처센터 협약기업 33곳을 선정했다.
- 상반기 38곳을 더해 협약기업은 총 71곳으로 늘었다.
- 도는 기술교류회로 군 수요와 기업 기술 연결을 강화했다.
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대진대서 협약식 및 기술교류회 개최...육·해·해병대 참여 1대1 상담 진행
조장석 실장 "기업의 우수 기술과 군 수요 연결해 K-방산 경쟁력 강화"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기국방벤처센터가 제2차 협약기업 33개사를 새롭게 선정하고 군과 기업 간 기술교류를 확대하며 도내 중소·벤처기업의 방위산업 진출 지원에 속도를 낸다.
경기도는 9일 대진대학교 도서관 국제회의실에서 '2026년 제2차 경기국방벤처센터 협약기업 협약식 및 기술교류회'를 열고 33개사와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약으로 경기국방벤처센터 협약기업은 상반기 선정한 1차 38개사를 포함해 총 71개사로 늘었다. 경기국방벤처센터는 경기도, 국방기술진흥연구소, 포천시가 공동으로 운영하는 방위산업 지원 전문 기관으로 도내 기업의 국방과제 발굴과 판로개척을 돕기 위해 지난 2월 개소했다.
새로 선정된 33개 기업은 드론·무인체계, 정밀기계, AI솔루션, 특수소재 등 다양한 첨단 기술력을 보유한 도내 중소기업이다. 경기국방벤처센터는 이들 기업을 대상으로 국방사업화 지원, 기술지원, 마케팅 및 국방관련 정보 제공 등 전방위적인 지원을 펼친다.
이날 행사에는 경기도, 포천시, 국방기술진흥연구소, 육·해·해병대, 대진대, 경기대진테크노파크 관계자와 협약기업 등 150여 명이 참석했다.
행사에서는 현판 수여와 지원사업 안내에 이어 기술교류회가 진행됐다. 군 관계자들은 군 연구개발 소요 기획을 소개하고 1대1 상담을 통해 기업 보유 기술과 군의 수요를 맞춤형으로 연결하는 자리를 가졌다.
도는 단순히 기업을 발굴하는 수준을 넘어 민간의 우수 기술과 군의 수요를 정교하게 연결하는 데 방위산업 육성 역량을 집중할 방침이다. 연구개발, 기술사업화, 판로개척 등 성장 단계별 지원을 강화해 도내 기업의 실질적인 성과 창출을 돕는다.
조장석 경기도 균형발전기획실장은 "개소 첫해 71개 협약기업과 함께하게 된 만큼 기업의 우수 기술을 군의 실제 수요와 연결해 실질적인 성과를 만들어 나가는 것이 중요하다"며 "현장 맞춤형 지원과 기관 협력을 강화해 경기도 기업의 K-방산 경쟁력 강화에 적극 기여하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com