화성시, 공사장 가설울타리 주제 '제2회 화성시 공공디자인 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 9일 공공디자인 공모전을 열었다.
- 공모 주제는 도시·농촌 어우러진 가설울타리다.
- 총 20점 선정해 시상금과 상장을 준다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '도시와 농촌이 어우러지는 화성특례시 공사장 가설울타리(가림막)'를 주제로 '2026 제2회 화성시 공공디자인 공모전'을 개최한다고 9일 밝혔다.
공모는 일반부, 중고등부, 초등부로 나눠 진행한다. 일반부는 공공디자인에 관심 있는 만 18세 이상 국민 누구나 참여할 수 있으며 중고등부와 초등부는 각각 화성시 소재 중·고등학교와 초등학교 재학생이 참여할 수 있다.
모든 부문은 개인으로만 참여할 수 있으며 1인당 1개 작품을 제출할 수 있다. 시는 일반부 8점, 중고등부 6점, 초등부 6점 등 총 20점의 수상작을 선정해 화성특례시장 상장과 시상금을 수여할 계획이다.
부문별 최우수상 시상금은 일반부 500만 원, 중고등부 200만 원, 초등부 100만 원이다. 응모를 희망하는 사람은 9월 14일 오전 9시부터 10월 16일 오후 11시 59분까지 신청서와 작품 보드 등 제출 서류를 접수하면 된다.
일반부와 중고등부는 전자우편으로 접수하며 초등부는 화성특례시청 본관 1층 도시계획상임기획단 공공디자인팀 또는 가까운 읍·면·동 행정복지센터에 원본을 제출하면 된다.
정명근 화성특례시장은 "이번 공모전이 시민의 다양하고 개성 있는 아이디어를 공공디자인에 담고, 시민들이 공공디자인을 더욱 친숙하게 느끼는 계기가 되길 바란다"며 "일상에서 쉽게 접하는 공사장 가설울타리에도 화성특례시만의 특색과 도시의 가치를 담아낼 수 있는 참신한 작품이 많이 제안되길 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com