익산시 '가람 문학·근대 이리 역사' 체험 프로그램 운영

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고택·종갓집 '삼복지인 가람이어라'...원도심 근대문화유산 탐방·미션 체험

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 국가유산에 담긴 인물과 역사 이야기를 체험형 콘텐츠로 풀어내며 시민과 관광객을 대상으로 한 문화유산 활용 프로그램을 운영한다고 9일 밝혔다.

시는 국가유산청 주관 국가유산 활용사업의 하나로 고택·종갓집 활용사업 '삼복지인 가람이어라'와 생생국가유산사업 '뉴트로 이리열차 타고 익산행'의 하반기 프로그램을 본격 추진한다.

가람 문학 탐방[사진=익산시]2026.09.09 lbs0964@newspim.com

'삼복지인 가람이어라'는 가람 이병기 선생의 생가인 수우재와 함라 돌담길 등을 배경으로 가람의 삶과 문학, 전통문화를 직접 체험하는 프로그램이다.

1박 2일 과정인 '삼복지인 가람이어라'와 '가람에 살어리랏다', 당일형 '가람의 발자취' 등으로 구성해 참가자들이 가람 선생의 문학과 정신을 다양한 방식으로 접할 수 있도록 했다.

대표 프로그램인 '삼복지인 가람이어라'에서는 가람의 한글 사랑과 선비정신을 살펴보고 전통 가양주 호산춘 시음과 난초 시조 쓰기 등 전통문화 체험을 진행한다.

'가람에 살어리랏다'는 고택에서 하루를 보내며 자연과 전통이 어우러진 생태문화를 경험하는 프로그램이다. '가람의 발자취'는 함라 돌담길을 걸으며 우리말과 가람의 이야기를 따라가고 지역 문화유산과 택견 등 전통문화를 체험하는 방식으로 운영된다.

또 다른 프로그램인 '뉴트로 이리열차 타고 익산행'은 근대문화유산이 남아 있는 원도심을 직접 걸으며 근대도시 이리의 역사와 도시 변화를 알아보는 체험형 프로그램이다.

앞서 지난 5~7월에는 대표 프로그램 '독립된 이리에서 씨유 어게인'을 6회 운영했다. 참가자들은 솜리근대역사문화공간을 배경으로 '솜리근대역사문화공간의 비밀을 풀어라', '해방 직전 사라진 열쇠지기를 찾아라' 등의 임무를 수행했다.

특히 독립운동과 해방 과정을 다룬 거리극에 미션을 결합해 참가자들이 이야기 속 인물이 돼 직접 사건을 해결하는 방식으로 호응을 얻었다.

하반기에도 근대문화유산 현장을 걸으며 지역에 담긴 이야기를 발견하고 미션을 수행하는 체험 프로그램을 통해 근대도시 이리의 역사와 변화를 생생하게 전달할 예정이다.

시는 상반기 참가자 의견과 현장 평가를 반영해 프로그램을 보완하고 지역 국가유산의 역사적 가치를 시민과 관광객이 직접 체험할 수 있는 문화관광 콘텐츠로 발전시킬 계획이다.

lbs0964@newspim.com