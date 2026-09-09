남해군, '1973 남해대교 체험' 프로그램 공개…가을 문화 행사 다양

265m와 1100m 코스 구조 체험 운영

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 남해대교 주탑이 시민에게 처음 공개되는 특별한 체험 행사가 가을 남해의 풍광 속에서 열린다. 주탑 점검로를 따라 바다와 섬을 조망하고 다리 아래에서는 재즈와 디제잉 공연이 함께 펼쳐진다.

남해군은 다음 달 3일 남해대교에서 '1973 남해대교 체험' 프로그램을 진행하고 이에 앞서 오는 9월 15일부터 참가자 모집을 시작한다고 9일 밝혔다.

'1973 남해대교 체험' 프로그램 안내 포스터[사진=남해군]2026.09.09

1973년 완공된 남해대교는 남해군을 대표하는 관광자원이자 지역의 성장 과정을 함께해 온 기반시설이다. 군은 이번 프로그램을 통해 현수교 구조와 주탑 점검로를 일반에 공개하고 참가자가 교량의 규모와 구조를 몸으로 느끼며 주탑 상부에서 남해 앞바다와 섬 풍광을 바라볼 수 있도록 했다.

체험 코스는 두 종류로 운영된다. 1코스는 남해대교 남단에서 출발해 첫 번째 주탑을 순환하는 265m 구간으로 약 40분이 소요된다. 2코스는 주탑을 넘어 남해에서 하동 방향으로 다리를 건너는 1100m 구간이며 진행 시간은 약 80분이다.

참가자는 남해웰컴센터에서 접수를 마친 뒤 안전 서약서 작성, 사전 건강 체크, 안전 교육을 받은 후 헬멧과 하네스 등 전문 안전 장비를 착용해 안전요원의 안내에 따라 코스를 이동한다. 체험은 행사 당일 오전 10시부터 오후 4시까지 시간대별로 진행되며 회차당 최대 8명씩 총 50명을 사전 모집한다.

신청은 9월 15일 오전 9시부터 남해군 공식 누리집 예약 페이지를 통해 선착순으로 받는다. 예약 인원이 정원에 미달할 경우 현장 접수를 병행해 참여 기회를 넓힐 계획이다.

안전 확보를 위해 임산부와 노약자, 만 19세 미만 청소년, 만성질환자는 참가가 제한된다. 신청자는 운동화와 활동성이 좋은 복장을 준비해야 하며, 기상 악화 등 현장 상황에 따라 일정이 취소될 수 있다.

체험 행사와 연계한 가을 문화 프로그램도 같은 날 열린다. 군은 남해대교와 노량마을 일원에서 '물드는 바다'를 진행해 교량 체험과 공연, 걷기 프로그램을 한데 묶었다.

이날 오후 2시부터 4시까지 남해웰컴센터 루프탑에서는 디제잉 퍼포먼스가 이어져 남해대교를 오르는 참가자의 모습을 음악과 함께 바라볼 수 있다. 남해각 주변에서는 작은 숲과 데크길을 걸으며 그림엽서를 완성하는 '스탬프투어'가 운영되고, 이후 버스킹 공연도 진행된다.

행사 마지막 순서는 남해대교를 배경으로 한 재즈 공연이다. 베이시스트 정수민과 피아니스트 진수영으로 구성된 듀오 '수수 브라더스'가 무대에 올라 가을 저녁 분위기를 더한다.

정수민은 데뷔작과 최근작이 한국대중음악상 '최우수 재즈·크로스오버 재즈 음반' 부문 후보에 여러 차례 오른 연주자이며 진수영은 미국 뉴스쿨과 퀸스 칼리지에서 재즈와 작곡을 전공하고 미국저작권협회 재단이 수여하는 재즈 작·편곡 부문 루이 암스트롱상을 받은 이력이다.

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