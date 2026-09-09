사천해경, 추석 연휴 해양안전 종합대책 추진…해양사고 예방·안전 확보

AI 핵심 요약beta
- 사천해경이 9일 추석 연휴 안전대책을 시행했다.
- 다중이용선박 점검과 연안 순찰을 강화했다.
- 불법조업·해양범죄 단속도 집중 추진했다.
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신속한 구조 인명 피해 최소화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 해경이 추석 연휴를 앞두고 귀성·관광객 증가에 대비해 연안과 해상 전반의 안전 관리에 들어갔다.
사천해양경찰서는 추석 연휴를 앞두고 귀성객과 관광객 증가에 대비해 해양사고 예방과 국민 안전 확보를 위한 종합대책을 시행한다고 9일 밝혔다.
이번 대책은 다중이용선박 안전관리, 연안사고 예방활동, 해양사고 긴급 대응태세 유지, 해양오염 예방 및 대응, 불법조업과 해양범죄 단속 강화에 중점을 두고 추진한다.
추석 연휴 기간 낚시어선과 유·도선 등 다중이용선박 이용객 증가가 예상됨에 따라 사천해경은 사전 안전점검을 강화한다. 선박 안전관리 실태를 점검하고 구조·소방 설비, 승객 안전설비 등을 확인해 사고 위험요인을 사전에 제거함으로써 인명사고 예방에 주력한다는 방침이다.
갯바위와 방파제 등 연안사고 취약지역에 대한 순찰도 늘린다. 사천해경 파출소와 함정 등 현장 대응세력은 24시간 긴급 대응태세를 유지하며 사고 발생 시 신속한 구조와 현장 조치를 시행할 계획이다.
해양오염 사고에 대비한 대응체계 점검도 병행한다. 사천해경은 관계기관과 협업체계를 구축해 해양사고나 오염사고 발생 시 초기 상황 전파와 방제 조치가 지체 없이 이뤄질 수 있도록 협력 시스템을 점검하고 필요한 보완 조치를 실시하기로 했다.
불법조업과 해양범죄에 대한 단속도 강화한다. 사천해경은 불법 어로행위뿐 아니라 수입 수산물 밀수, 대량 원산지 표시 위반 등 수산물 불법 유통행위에 대해 집중 단속을 벌여 유통 질서를 해치는 행위를 차단한다는 계획이다.
사천해경은 추석 연휴 기간 해양 이용객 증가로 사고 위험이 높아질 것으로 보고 현장 중심의 안전관리와 신속한 구조·대응을 통해 인명피해 최소화에 나선다는 방침이다.
m25322532@newspim.com