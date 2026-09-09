대형 화재·폭발 잇따르자…대전소방, 구급대원 화상 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 9일 구급대원 56명 화상교육을 했다.
- 지난 2일과 9일 화상 응급처치 특별교육을 진행했다.
- 현장 판단과 초기 처치 능력 강화를 위해 마련했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 =최근 대전지역에서 대형 화재와 폭발 사고가 잇따르면서 대전소방본부가 구급대원들의 화상 환자 대응 역량 강화에 나섰다.
대전소방본부는 지난 2일과 9일 두 차례에 걸쳐 구급교육센터에서 구급대원 56명을 대상으로 화상 응급처치 특별교육을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육은 화상 환자 발생 시 현장에서 신속하고 전문적인 처치를 할 수 있도록 실무 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.
교육은 대전화병원 송창민 병원장이 맡았다.
주요 교육 내용은 1~3도 화상의 심도와 범위 판단, 화상 정도에 따른 치료 기준, 초기 응급처치 원칙 등이다.
특히 구급 현장에서 환자의 화상 정도를 빠르게 판단하고 적절한 응급처치를 시행하는 데 필요한 내용을 중심으로 교육이 진행됐다.
이준서 대전소방본부 구조구급과장은 "화상은 초기 응급처치가 환자의 예후와 후유장애에 큰 영향을 미친다"며 "현장 대응력을 높일 수 있는 전문교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com