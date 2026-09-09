충주시의회, 광주 군공항 기능 임시 분산배치 '중원기지 활용계획' 철회 촉구

AI 핵심 요약beta
- 충주시의회가 9일 중원기지 활용 철회를 촉구했다.
- 정부의 광주 군공항 임시 분산배치 계획에 반발했다.
- 세부 공개와 공동협의체 구성, 영향조사를 요구했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시의회가 정부의 광주 군공항 기능 임시 분산배치 계획과 관련해 충주 중원기지 활용계획을 철회하라고 촉구했다.
충주시의회는 9일 열린 제306회 제1차 정례회에서 이 같은 내용의 결의문을 채택했다.
시의회에 따르면 정부는 호남권 반도체 산업 육성과 광주 군공항 종전부지의 조기 활용을 위해 2028년 중반까지 광주 군공항 기능을 다른 군공항에 임시 분산배치하는 방안을 추진하고 있다. 국방부는 예천·서산·중원기지를 활용한 임시 분산배치를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
시의회는 결의문에서 충주시민이 그동안 중원기지 운용에 따른 군용항공기 소음과 생활 불편을 감내해 왔다며 추가적인 비행과 시설 부담을 충주에 전가해서는 안 된다고 주장했다.
특히 중원기지에 배치될 부대와 기능, 항공기 기종·대수, 비행 횟수와 시간대, 항로·공역, 임시시설 규모와 배치 기간, 종료 및 원상회복 계획 등이 충분히 공개되지 않았다고 지적했다.
시의회는 또 임시배치가 최종 이전사업 지연으로 장기화할 가능성이 있는 만큼 사전에 명확한 종료 조건과 연장 제한을 마련해야 한다고 강조했다.
이에 따라 정부와 국방부에 ▲중원기지 활용계획 철회 및 원점 재검토 ▲중원기지 관련 세부 계획 공개 ▲충주시·시의회·주민대표가 참여하는 민·관·군 공동협의체 구성 ▲독립적인 소음·안전·환경·교통·공역 영향조사 실시 ▲주민수용성 확보 전 설계·예산·시설공사·전력 이동 중단 ▲기존 군소음 피해에 대한 실질적인 지원책 마련 등을 촉구했다.
충주시의회는 "국가안보와 지역균형발전의 필요성을 부정하는 것이 아니라 국가정책 추진 과정에서 특정 지역에 부담을 일방적으로 전가해서는 안 된다는 것"이라며 "충주시민의 안전과 건강, 평온한 생활을 지키기 위해 중원기지 추가 활용계획을 철회해야 한다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com