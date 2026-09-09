강원대 산학연혁신허브 개관…거점국립대 최초 '캠퍼스 혁신파크'

AI 핵심 요약beta
- 교육부·국토부·중기부가 9일 강원대 산학연혁신허브를 준공했다
- 거점국립대 첫 캠퍼스 혁신파크로 44개 기업이 입주를 진행했다
- 정부는 산학협력 확대와 첨단산업 일자리 창출에 나서기로 했다
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바이오·디지털헬스 등 육성…학생 R&D 인턴십·기업 사업화 지원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 국토교통부, 중소벤처기업부는 강원대학교 춘천캠퍼스에서 캠퍼스 혁신파크 산학연혁신허브 준공·개관식을 개최했다고 9일 밝혔다.
강원대 산학연혁신허브는 거점국립대 가운데 처음 문을 연 캠퍼스 혁신파크 시설이다. 전국적으로는 2024년 말 준공된 한남대에 이어 두 번째다.
캠퍼스 혁신파크는 대학 부지에 도시첨단산업단지와 혁신허브를 조성해 창업기업과 성장기업의 입주를 지원하고 대학의 연구역량과 기업 활동을 연계하는 사업이다. 정부와 대학, 한국토지주택공사(LH)가 함께 추진한다.
강원대 산학연혁신허브는 대지면적 1만4765㎡, 연면적 2만2285㎡에 지하 1층~지상 8층 규모로 조성됐다. 기업·기관이 입주할 수 있는 독립 공간 98개와 학내 연구진 및 학생이 함께 사용하는 첨단 연구장비와 기업지원 공간 등이 마련됐다.
지난달까지 44개 기업이 53개 호실을 계약해 입주를 진행하고 있다. 입주기업은 주변 시세보다 낮은 임대료로 최대 10년간 공간을 이용할 수 있다.
교육부는 학생과 입주기업의 협업을 늘리기 위해 프로젝트 랩과 연구개발(R&D) 인턴십 등을 지원한다. 시제품 제작과 시험·평가 장비 구축, 기술개발과 사업화, 마케팅 등 기업 성장 프로그램도 운영할 예정이다.
강원대 캠퍼스 혁신파크는 강원 바이오·의약품 국가첨단전략산업 특화단지와 강원연구개발특구, 그린바이오산업 육성지구에도 포함돼 있다. 정부는 이를 활용해 첨단산업 일자리를 늘리고 청년과 기업의 지역 정착을 유도할 계획이다.
최교진 교육부 장관은 "전국 거점국립대 중 최초로 개관하는 강원대학교 산학연혁신허브가 대학과 지역 산업계를 긴밀히 잇는 첨단 산학협력의 전초기지로 자리매김하길 기대한다"라며 "교육부도 이번 준공을 계기로 인재들이 지역에 정주하며 지역의 성장을 이끄는 선순환 체계를 구축할 수 있도록 적극 협력하겠다"라고 밝혔다.
jane94@newspim.com