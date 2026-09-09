동두천시의회, 경기도시군의장협의회 제184차 정례회의 개최

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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시의회는 지난 8일 동두천자연휴양림에서 경기도 31개 시·군의회 의장들이 참석한 가운데 경기도시군의회의장협의회 제184차 정례회의를 개최했다고 9일 밝혔다.

동두천시는 8일 경기도시군의회의장협의회 제184차 정례회의를 개최했다[사진=동두천시의회]

이번 회의는 경기도시군의회의장협의회가 주최하고 동두천시의회가 주관했으며 지방의회 공동 현안과 주요 안건을 논의하는 자리로 진행됐다. 이날 회의에서는 제17기 경기도시군의회의장협의회를 이끌 신임 회장으로 성남시의회 강상태 의장이 선출됐다.

협의회는 이날 정례회의에서 제17기 경기도시·군의회의장협의회장 선출, 의정역량 강화를 위한 지방의회 조직 인력 기준 개정 건의안 심의 등 4건의 안건을 상정·의결했다.

임현숙 동두천시의회 의장은 환영사에서 "경기도 31개 시·군의회를 대표하는 의장님들을 동두천에서 모시게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 정례회의가 시·군의회 간 소통과 협력을 더욱 굳건히 하고 지방의회의 발전과 실질적인 지방자치를 함께 만들어가는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

의회는 이번 정례회의는 제16기 협의회 활동을 마무리하고 제17기 협의회의 출범을 알리는 자리로 경기도 시·군의회 간 연대와 협력을 강화하는 계기가 됐다고 평가했다. 다음 회의는 11월 중 중부권역에서 개최될 예정이다.

asj7376@newspim.com