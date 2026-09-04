'나혼산', 전현무 즉흥 여행 조작 의혹 3번째 입장 사과…"항공권 사전 발권·관광청 협조"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행 편을 둘러싼 조작 의혹과 관련해 세 번째 공식 입장을 내고 사과했다.

4일 MBC '나 혼자 산다' 제작진은 공식 입장문을 통해 "자세한 입장 표명이 늦어진 것에 대해 머리 숙여 사과드린다, 리얼리티 프로그램의 특성상 세부 제작 과정을 시청자분들께 공유하는 것이 자칫 프로그램의 근간인 현실감을 해치고 몰입을 방해할까 염려하다가 빠른 입장 표명이 이루어지지 못했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com

제작진은 전현무의 카자흐스탄 여행 편에 대해 "전현무의 카자흐스탄 여행 편은 평소 즉흥 여행을 즐기는 전현무의 일상을 제작진이 함께 따라가는 방식으로 진행됐다. 방송에서 표현한 '즉흥 여행'은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않은 채 당일 여행지를 결정해 떠나는 방식을 의미했다"라고 설명했다.

이어 "해당 방송을 위해 제작진은 해외 촬영 가능성에 대비해 항공편과 촬영 여건을 미리 검토했다. 제한된 시간 안에 이동할 수 있는 근거리 국가들을 중심으로 여러 가능성을 살펴봤으며, 전현무가 평소 관심을 보여온 여행지와 당시 항공편 상황 등을 종합적으로 고려했을 때 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했다"라고 덧붙였다.

카자흐스탄행을 예상하고 제작진이 사전에 준비했던 과정도 공개했다. 제작진은 "카자흐스탄행이 결정될 경우 곧바로 촬영에 대응할 수 있도록 스태프의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해 뒀다. 전현무가 당일 다른 목적지를 선택하거나 카자흐스탄행 항공권을 구하지 못할 경우 해당 스태프 항공권은 취소하고 그 과정에서 발생하는 예상치 못한 상황 역시 여행의 한 부분으로 자연스럽게 담아낼 계획이었다"라고 밝혔다.

전현무의 항공권 구매 과정에 대해서는 "전현무는 당일 공항에서 출발 가능한 항공편을 확인한 뒤 카자흐스탄행 항공권을 현장에서 직접 발권했다"라며 "다만 방송에서 '즉흥 여행'이라는 표현을 강조하는 과정에서 여행과 촬영의 모든 과정이 아무런 사전 준비 없이 진행된 것으로 받아들여질 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다"라고 해명했다.

알마티시 관광청의 지원과 관련해서도 추가 설명했다. 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 해외 촬영에 필요한 행정 절차와 현장 진행을 위한 촬영 협조를 받았다"라고 밝혔다.

그러면서 "앞서 밝힌 '지원이 없었다'는 입장은 금전적 협찬이나 제작비 지원이 없었다는 취지였으며 이 표현이 현지의 행정적·촬영 협조까지 전혀 없었다는 의미로 받아들여질 수 있어 이를 보충 설명드린 것"이라며 혼선을 빚은 점에 대해 사과했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '나 혼자 산다'에서 방송인 전현무가 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 가는 모습. [사진=MBC 유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루' 캡처] 2026.09.01 alice09@newspim.com

렌터카 이용 과정에 대해서도 입장을 밝혔다. 제작진은 "해당 차량은 전현무 씨가 인천공항에서 직접 예약한 뒤 현지 도착 후 렌터카 업체의 안내에 따라 여권과 국제운전면허증 사본을 제출하고 인도받았다"라고 했다.

이어 "그러나 방송 이후 관련 서류 미비에 대한 지적을 접하고 주카자흐스탄 대한민국 대사관을 통해 확인한 결과 카자흐스탄 내에서 차량을 대여하려면 주한 카자흐스탄 대사관의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 인지하게 됐다. 현지 법규를 세심하게 확인하지 못한 제작진의 불찰"이라고 밝혔다.

제작진은 이번 논란에 대한 사과의 뜻도 거듭 전했다. "이번 방송에서 프로그램의 현실감과 몰입을 해치지 않아야 한다는 판단에 치우쳐 실제 촬영 과정에 대한 설명을 충분히 드리지 못했다. 그 결과 시청자 여러분께 오해와 혼란을 드렸고 이후 제기된 의문에 대해서도 신속하고 명확하게 설명드리지 못했다. 제작진의 판단과 대응이 부족했던 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

이어 "보내주신 비판과 질책을 무겁게 받아들이겠다. 초심으로 돌아가 제작 방식과 태도를 원점에서 되돌아보고 보다 세심하게 방송을 만들어 가겠다"라고 덧붙였다.

앞서 '나 혼자 산다'는 지난달 14일과 21일 전현무가 인천국제공항에서 목적지도 정하지 않은 채 카자흐스탄 알마티로 떠나는 즉흥 여행 편을 방송했다. 전현무가 현장에서 항공권과 렌터카를 해결하는 모습이 공개되며 관심을 모았지만, 방송 이후 제작진이 사전에 항공편과 촬영을 준비했다는 의혹이 제기됐다.

특히 알마티시가 '나 혼자 산다' 촬영이 알마티시 관광국의 지원을 받아 진행됐다고 밝히면서 논란이 더욱 커졌다. 이후 제작진은 지난달 25일과 31일 두 차례 입장문을 냈으나 금전적 협찬이 없었다는 점을 중심으로 해명하면서 여행 목적지와 항공권의 사전 준비 여부에 대해서는 명확한 설명을 내놓지 않아 논란이 이어졌다.

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