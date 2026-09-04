노동부 KDT 해커톤서 '띠몬' 팀 수상…산업재해 대응 AI 플랫폼 개발

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 4일 KDT 해커톤서 띠몬팀에 대상을 줬다.
- 띠몬팀은 AI로 안전점검 기록과 서식을 자동화했다.
- 노동부는 청년 AI 실무역량 강화를 계속 지원하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 제8회 K-디지털 트레이닝(KDT) 해커톤 시상식에서 '띠몬'(TIMÓN) 팀이 대상을 받았다고 4일 밝혔다.
행사는 지난 2일부터 2박3일간 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열렸다. 참가자들은 모두 KDT 훈련생이다.
KDT는 노동부 직업훈련 사업으로, 기업 실제 수요를 반영해 청년들이 인공지능(AI), 로봇, 반도체 등 첨단 분야의 실무 역량을 키울 수 있게 훈련하고 있다.
해커톤은 해킹과 마라톤의 합성어로, 기간 내 아이디어를 내고 협업을 통해 앱·웹 서비스나 비즈니스 모델을 도출하는 행사다.
띠몬 팀은 전남광주 스마트인재개발원에서 진행한 KDT 과정에 참여한 청년들로 구성됐다.
이들은 현장에서 매일 작성하는 안전점검 기록을 인공지능(AI)이 교차 확인하고, 그 기록을 바탕으로 법정 서식을 자동으로 작성하는 AI 에이전트 안전관리 플랫폼을 선보였다. 산업재해 발생 시 사고대응 안내 기능도 담았다.
노동부는 추가적인 하드웨어 없이 스마트폰 하나로 현장기록과 사고 대응을 통합한 체계적인 안전관리를 지원한다는 점에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.
다음으로 최우수상을 받은 밤마실 팀은 야맹증 등으로 밤길 보행에 어려움을 겪는 저시력자가 보다 안전하게 이동할 수 있도록 주변 환경과 위험 요소를 실시간으로 파악해 알려주는 AI 시각 보조 서비스를 제안했다.
이날 시상식에는 김영훈 고용노동부 장관이 참석해 상위 입상팀에게 국무총리상과 고용노동부 장관상을 수여했다.
시상식 종료 후에는 해커톤 참가자들과 함께 청년취업 문제와 이를 뒷받침하기 위한 직업훈련에 관한 이야기를 나누는 간담회가 이어졌다.
김영훈 노동부 장관은 "주변의 어려움을 찾아내고, 그 해법을 그간 배운 AI 등 기술을 통해 뜻깊은 결과물로 만들어낸 여러분의 노력을 응원한다"라며,"앞으로도 K-디지털 트레이닝을 통해 청년들이 AI를 활용하여 자신의 역량과 가능성을 발휘할 수 있도록 지원하겠다."라고 밝혔다.
sheep@newspim.com