고흥군·사천시 "우주항공산업벨트" 국회 총공세

AI 핵심 요약beta
- 고흥군과 사천시가 3일 우주항공 입법 지원을 요청했다.
- 두 단체장은 국회 찾아 특별법 제정과 정책 지원을 건의했다.
- 고흥군은 제2우주센터 유치로 복합도시 조성에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 경상남도 사천시와 손잡고 남해안 우주항공산업벨트 조성을 위한 입법 지원 확보에 나섰다.
전남광주통합특별시 고흥군은 3일 공영민 군수가 박동식 사천시장과 함께 국회의원회관을 찾아 우주항공복합도시 특별법 제정 등 우주항공산업 현안에 대한 국회 차원의 지원을 요청했다고 밝혔다.
두 단체장은 이날 문금주·조인철·서천호·김종양·신성범 국회의원을 만나 우주항공산업 생태계 구축에 필요한 현안을 설명하고 관련 법안의 조속한 제정과 정책 지원을 건의했다.
핵심 건의사항은 우주항공복합도시 특별법 제정이다. 법안에는 전담 추진기구와 특별회계 설치를 비롯해 예비타당성조사 특례와 투자진흥지구 지정 등이 담겼다. 우주항공 캠퍼스와 외국인학교 등 기업과 인재 유치를 위한 정주 기반 조성도 주요 내용이다.
고흥군은 우주발사체 국가산업단지와 제2우주센터 및 민간발사장 조성에 더해 뉴스페이스 시대에 필요한 전문인력 양성과 기업 유치가 병행돼야 한다고 강조했다.
공영민 군수는 "대한민국이 우주 강국으로 도약하려면 발사체와 위성산업뿐 아니라 인재와 기업이 함께 성장할 산업 생태계와 정주 여건이 필요하다"며 "고흥과 사천이 남해안 우주항공산업벨트의 양대 축으로 자리 잡을 수 있도록 국가 차원의 지원이 필요하다"고 말했다.
고흥군은 앞으로 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 유치 등을 추진하며 우주산업 기반을 확대하고 고흥을 인구 10만명의 우주항공복합도시로 조성한다는 계획이다.
chadol999@newspim.com