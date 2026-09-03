우리금융, AI 스타트업 육성 '디노랩 테크' 출범

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 3일 AI 스타트업 지원 프로그램 디노랩 테크를 출범했다.
- 디노랩 테크는 계열사 과제를 해결할 스타트업 4곳을 선발해 협업했다.
- 우리금융은 기술검증비와 클라우드, 투자 연계를 지원했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹은 AI 스타트업을 지원하는 '디노랩 테크' 프로그램을 출범했다고 3일 밝혔다. 이날 서울 관악구 디노랩 테크센터에서 발대식을 열었다.
디노랩 테크는 우리금융 계열사가 제시한 기술 과제를 해결할 스타트업을 선발해 협업하는 프로그램이다. 우리금융의 기존 스타트업 육성 프로그램인 '디노랩'은 지금까지 231개 기업을 발굴하고 5039억원의 투자를 연계했다.
1기에 선발된 AI 스타트업 4개사는 우리은행, 우리투자증권, 동양생명, 우리에프아이에스와 협력한다. 멘타트는 우리은행과 고객별 절세 정보를 제공하는 AI 자산케어 솔루션을 구축하고, 웨이커홀딩스는 우리투자증권과 투자정보 분석을 돕는 AI 어시스턴트를 개발한다. 액슬레이터는 동양생명과 AI 마켓센싱 시스템을, 피카부랩스는 우리에프아이에스와 문서 자동화 AI 기술을 개발한다.
우리금융은 각 과제에 최대 3000만원의 기술검증 비용과 입주 공간, 네이버클라우드·아마존웹서비스(AWS)를 통한 1000만원 상당의 클라우드 인프라를 지원한다. 성과를 낸 기업에는 기술 도입과 펀드 투자를 지원할 계획이다.
romeok@newspim.com