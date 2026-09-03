황기연 수은 행장, 주한 인도 대사와 금융협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 황기연 수은 행장이 3일 주한 인도 대사와 경제협력 방안을 논의했다.
- 양측은 조선·해양 협력과 한국 기업의 인도 진출 지원을 점검했다.
- 핵심광물·AI·청정에너지로 협력을 넓히기로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 황기연 한국수출입은행장이 3일 서울 여의도 수은 본점에서 고랑랄 다스 주한 인도 대사를 만나 양국 경제협력 방안을 논의했다.
양측은 조선·해양 분야 협력을 중심으로 의견을 나눴다. 한국 기업들이 인도 현지 조선소와 일관제철소 건설을 검토하는 가운데, 양국은 협력 추진 경과를 점검하고 한국 기업의 현지 진출을 지원하는 방안을 협의했다.
협력 범위는 조선·해양을 넘어 핵심광물, 디지털·인공지능, 청정에너지 전환 등으로 확대하기로 했다. 특히 풍부한 리튬 매장량을 보유한 인도와 기술력을 갖춘 한국 간 공급망 안보 협력의 필요성을 강조했다.
황 행장은 "인도는 한국의 핵심 경제협력 파트너로서 제조업과 첨단산업 분야에서 시너지가 큰 국가"라며 "다양한 전략산업 분야에서 우리 기업의 인도 진출을 지원하는 금융 역할을 수행하겠다"고 말했다.
수은은 인도 상업은행들과의 전대금융 협력을 통해 한국 기업의 수출과 해외투자를 지원해왔다. 전대금융은 수은이 해외 현지은행에 자금을 빌려주면 현지은행이 한국기업과 거래관계가 있는 현지기업에 대출해주는 간접금융상품이다.
romeok@newspim.com