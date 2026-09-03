HLB F&B, 반포 한강변에 '카페렌토1975 더리버점' 오픈

AI 핵심 요약beta
- HLB F&B가 3일 서울 반포 더리버에 카페렌토1975를 열었다
- 더리버점은 한강 조망과 테라스로 휴식형 공간을 조성했다
- 전용 메뉴를 내세워 매일 오전 11시30분부터 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB F&B가 최근 서울 반포 한강변 복합문화공간 더리버에 '카페렌토1975 더리버점'을 새롭게 오픈했다고 3일 밝혔다.
카페렌토1975 더리버점은 한강변 입지를 활용해 커피와 베이커리, 디저트를 즐길 수 있는 매장으로 조성됐다.
매장 내부에는 한강 방향으로 통창과 좌석을 배치했으며 외부 테라스도 마련했다. 실내외에서 한강을 조망할 수 있도록 공간을 구성했다.
더리버점은 'Slow Moments by the River'를 콘셉트로 운영된다. 낮과 해 질 무렵, 저녁 등 시간대에 따라 달라지는 한강 풍경을 공간과 콘텐츠를 통해 선보일 예정이다.
메뉴는 더리버점 전용 구성도 포함했다. 코리안 프렌치 다이닝 '르다(Le Da)'의 시그니처 브레드를 재해석한 '렌토 브레드 & 초당옥수수 시즌 버터'와 크럼블 티라미수, 바스크 치즈케이크 등 베이커리와 디저트를 판매한다.
음료 메뉴로는 '더리버 카페라떼', '더리버 아이스패너', 블루 스피룰리나를 활용한 '더리버 블루라떼' 등을 선보인다. 자몽 소르베 소다와 블루 레몬 소르베 소다 등 시즌 음료도 마련했다.
HLB F&B 관계자는 "더리버점은 한강의 풍경과 시간의 변화를 카페렌토1975만의 방식으로 담아낸 공간"이라며 "한강을 바라보며 머무를 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 메뉴와 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
카페렌토1975 더리버점은 매일 오전 11시30분부터 오후 8시30분까지 운영된다. 매장 이용과 메뉴에 대한 자세한 내용은 네이버 플레이스와 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com